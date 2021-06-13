Подай заявку на участие в кастинге телепроекта «Лица 3»

Проект продлится с июня по сентябрь 2021 года

К участию мы приглашаем харизматичных, артистичных, талантливых людей, которые мечтают стать телезвездами.

Претенденты должны снять короткий видеоролик (до одной минуты) на тему «Почему я хочу стать телеведущим» и заполнить анкету на этой странице. Заявки принимаются до 12 июля 2021 года. Оценивать участников будут члены жюри, в числе которых известные журналисты, ведущие, продюсеры. Кастинг пройдет 19 и 20 июля с 11:00 до 17:00 часов в ТГ «Алмаз». Трансляцию можно увидеть на сайте 1obl.tv в режиме реального времени, а телевизионная версия кастинга будет транслироваться на телеканале ОТВ.

«Это третий сезон популярного проекта, который привлек внимание уже почти тысячи участников в прошлые годы. И вот теперь, в этом году, мы ждем рекордное количество участников, потому что многие ждали того, когда мы откроем третий проект. Из-за пандемии был перерыв, и вот теперь проведение проекта стало возможным», — отмечает заместитель генерального директора по специальным проектам медиахолдинга «Первый областной» Павел Михайлов.

После кастинга члены жюри назовут имена тех, кто продолжит борьбу за победу в конкурсе. Далее финалистов ждет обучение речи, стилю и мейкапу. Кроме того, с 26 июля до 10 сентября зрители смогут проголосовать за полюбившегося героя.

Имена победителей проекта традиционно будут названы во время телемарафона в День города Челябинска 11 сентября 2021 года. Подробности на сайте проекта.