Владимир Путин ответит на вопросы россиян в формате прямой линии

Отправить вопрос президенту РФ можно до конца программы

Сегодня, 30 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин проведет «Прямую линию», во время которой ответит на вопросы россиян. Как сообщил журналистам накануне, 29 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, большинство вопросов касаются коронавируса.

«Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях»,— цитирует Дмитрия Пескова издание «РИА Новости».

Всего, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, к концу «Прямой линии» ожидается более миллиона обращений.

«Прямая линия» выйдет в эфир телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на сайте 1obl.tv в 14:00 по челябинскому времени. Россияне могут задавать свои вопросы до конца программы через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», по телефону Единого центра обработки сообщений 8—800—200—40—40, а также отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40. Отправить свой вопрос президенту РФ можно также через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».