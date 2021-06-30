Сегодня, 30 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин проведет «Прямую линию», во время которой ответит на вопросы россиян. Как сообщил журналистам накануне, 29 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, большинство вопросов касаются коронавируса.
«Набор тем, в принципе, от года к году меняется. Установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это ковид во всех ипостасях»,— цитирует Дмитрия Пескова издание «РИА Новости».
Всего, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, к концу «Прямой линии» ожидается более миллиона обращений.
«Прямая линия» выйдет в эфир телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России», а также на сайте 1obl.tv в 14:00 по челябинскому времени. Россияне могут задавать свои вопросы до конца программы через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», по телефону Единого центра обработки сообщений 8—800—200—40—40, а также отправив СМС- или ММС-сообщения на номер 0-40-40. Отправить свой вопрос президенту РФ можно также через официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».