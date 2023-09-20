Жителям Челябинской области до 1 декабря нужно оплатить имущественные налоги

ФНС уже начала рассылать уведомления

В Челябинской области жители начали получать уведомления для оплаты налогов на имущество. Сообщения появляются на портале госуслуг и в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, рассылаются «Почтой России». Теперь все имущественные налоги объединены в единый налоговый платеж. Внести сумму за 2022 год нужно до 1 декабря 2023-го. ИА «Первое областное» рассказывает, как нужно платить налоги по новым правилам.

Уведомления о налогах на имущество получают те, у кого оформлены в собственность транспортные средства всех категорий (в том числе спецтехника, снегоходы, квадроциклы), земельные участки, объекты капитального строительства (комнаты, квартиры, дома, гаражи, машино-места). При расчете учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде и доле владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах. В 2023 году повышающий коэффициент применяется на автомобили дороже 10 млн рублей и с учетом года выпуска. Рассчитать размер налогов можно с помощью специального калькулятора на сайте ФНС.

Льготы традиционно предоставляют предпенсионерам, пенсионерам, ветеранам, военнослужащим, инвалидам, многодетным семьям. ФНС получает информацию о таких категориях из профильных ведомств, поэтому направлять заявления не надо. При наличии льготы налоговые уведомления не высылают.





Важно! Если до 31 октября не пришло уведомление о налогах или в нем есть некорректные данные, нужно обратиться в налоговую службу — лично, отправив письмо почтой или через интернет-сервисы.

С 2023 года уплата налогов производится единым налоговым платежом по указанным в уведомлении реквизитам. Там учтены налог на имущество, земельный и транспортный налоги. Если не оплатить до 1 декабря, за каждый день просрочки будут начисляться пени. Если долг не закрыть, налоговая служба обратится в суд, после чего взысканием займутся приставы.

Способы оплаты:

— в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС России,

— с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС,

— в мобильном приложении «Налоги ФЛ»,

— на «Госуслугах» через сервис «Оплата по квитанции», указав уникальный идентификационный номер,

— в своем банке через мобильное приложение или в отделении, указав свой номер,

— в почтовом отделении или МФЦ, тоже указав номер.





Для оплаты на сайте или в приложении ФНС достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров. Уплатить налоги также можно по QR-коду или по штрихкоду из налогового уведомления. Средства зачислятся на единый налоговый счет. Это своего рода кошелек. ФНС будет засчитывать поступившие деньги в счет уплаты в порядке очередности: долг, если имеется, текущие налоги и сборы, пени, проценты и штрафы при наличии. Если вы перевели на счет больше денег, чем нужно, их можно вернуть или же оставить для следующих налоговых платежей.