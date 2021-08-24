Операционный доход РГС Банка по МСФО за полгода составил 3,5 миллиарда рублей

Кредитная организация объявила результаты деятельности за шесть месяцев

РГС Банк опубликовал промежуточную сокращенную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2021 года.

Операционный доход (до формирования резервов) составил 3,5 млрд рублей, увеличившись в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход (до формирования резервов) достиг 2,7 млрд рублей, показав прирост в 2,2 раза. Чистый комиссионный доход составил 748 млн рублей, увеличившись на 43%. Расходы на резервы снизились с 8,8% до 3,9%.

Активы РГС Банка на 30 июня 2021 года достигли 119,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 41%. Ссуды, предоставленные клиентам (до вычета резервов), составили 112,6 млрд рублей (+40% с начала года), в том числе 82,2 млрд рублей — ссуды физическим лицам (+50% с начала года), 30,4 млрд рублей — юридическим лицам (+18% с начала года).

В первом полугодии 2021-го розничное кредитование РГС Банка продолжило расти опережающими рынок темпами. Согласно официальной статистике ЦБ РФ, прирост розничного кредитного портфеля в банках России за первое полугодие 2021 года составил 13,5%, тогда как розничный кредитный портфель РГС Банка за этот же период вырос на 50%. Это позволило кредитной организации войти в топ-30 крупнейших банков в России по размеру кредитного портфеля физических лиц, поднявшись на восемь позиций и заняв 28 место. Объем продаж розничных кредитных продуктов за шесть месяцев 2021 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,8 млрд рублей. Банк вышел на 19 место в банковской системе по данному показателю.

Еще более значительный рост, на 70%, продемонстрировал портфель автокредитов, увеличившийся за шесть месяцев с 37,3 до 63,7 млрд рублей. Объем выдач в приоритетном для банка направлении — автокредитовании — составил 40,3 млрд рублей по сравнению с 15,5 млрд рублей за первые шесть месяцев 2020 года. На 30 июня 2021 года РГС Банк входит в Топ-5 ключевых игроков рынка по объему выдач автокредитов с долей рынка в 8% *.

Обязательства банка по результатам 6 месяцев 2021 года составили 97,5 млрд рублей, в том числе привлеченные средства клиентов, продемонстрировавшие рост на 17% с начала года, до 48,8 млрд рублей. Средства населения выросли до 23,8 млрд рублей, а корпоративный портфель пассивов — до 25 млрд рублей.

Капитал также увеличился на 24% по сравнению с началом года и составил 22,1 млрд рублей. Увеличение состоялось за счет вложений в капитал банка средств материнской компании. Достаточность базового капитала банка составила 11,8%, основного капитала — 15,1%, собственных средств — 15,4%, в разы превзойдя минимальные нормативные значения.

«В первом полугодии 2021 года РГС Банк увеличил долю в ключевых направлениях кредитования, существенно опередив динамику рынка. За короткий период банк вошел в топ-5 крупнейших банков в сегменте автокредитования. Также вместе с ростом бизнеса улучшаются финансовые показатели за счет роста операционных доходов и снижения стоимости рисков. Мы планируем продолжить расти высокими темпами во втором полугодии 2021 года по объемам бизнеса и существенно улучшить показатели операционной эффективности», — говорит президент — председатель правления РГС Банка Алексей Токарев.

*Данные Frank Research Group