В Миассе из-за пожара в горбольнице эвакуировали 50 человек

ЧП произошло на седьмом этаже на территории частного медицинского центра

Накануне вечером, 20 августа, в городской больнице № 2 в Миассе произошел пожар. Пациенты медучреждения сообщили в социальных сетях, что ЧП произошло на седьмом этаже на территории частного медицинского центра.

«В отделении fms коротнула аппаратура, уже потушили, пациенты эвакуированы»,— написала пользователь Юлия Стрижова.

В региональном МЧС уточнили, что на седьмом этаже горел холодильник, пострадавших нет.

Информацию о том, что ЧП произошло в частном медицинском центре, подтвердили в пресс-службе самого медучреждения.

«Задымление произошло на территории частного центра, арендующего помещения в здании стационара ГБ№ 2. По правилам пожарной безопасности были оперативно эвакуированы пациенты из хирургического отделения, всего около 50 человек. Пострадавших нет. Задымление было оперативно локализовано и ликвидировано. Больница продолжает работу в штатном режиме»,— сообщила пресс-секретарь горбольницы № 2 Марина Антропова.

Вечером 20 августа в Челябинске произошел пожар на автозаправочной станции на улице Гостевой. Клиент заправил канистры топливом и поставил их в багажник своего авто, где они воспламенились.