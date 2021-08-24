Спортсмены из Челябинска выступят в первенстве Европы по тхэквондо

Шесть южноуральцев вошли в состав юниорской сборной России

Сегодня, 24 августа, в Таллине (Эстония) стартует первенство Европы по тхэквондо среди юниоров до 21 года. В нем в составе сборной России выступят шесть южноуральских спортсменов. Соревнования завершатся 29 августа, об этом сообщили в Федерации тхэквондо Челябинской области.

Отбор в команду на поездку в Таллин проходил в начале августа на первенстве России в Ханты-Мансийске. Там нашим соотечественникам удалось завоевать пять наград: два серебра и три бронзы. Среди них занявший третье место Георгий Таран (73 кг) готовится выступить на европейских стартах. Помимо него в столицу Эстонии отправились Алексей Каримов (80 кг), Тимур Гатиятуллин (74 кг), Данил Юрченко (87 кг), Анна Пеконкина (67 кг) и Маргарита Близнякова (57 кг).

«Моя подготовка проходила в два этапа. Первый сбор прошел вместе с олимпийской сборной и был направлен больше на физическую подготовку. Второй этап я провела с молодежной сборной, где больше внимания уделяла технике и тактике», — сообщила корреспонденту ИА «Первое областное» о своей подготовке к соревнованиям Маргарита Близнякова.

Отметим, что лидеров южноуральской сборной впереди ждут еще одни ответственные соревнования: с 9 по 15 сентября в подмосковном Одинцово пройдет чемпионат России.

Автор: София Поромова