В Челябинской области кандидаты в депутаты Госдумы отчитались о расходах на предвыборную кампанию

Фонды большинства одномандатников остаются пустыми

По данным на 20 августа избирательные фонды некоторых кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам Челябинской области, остаются пустыми. Фонды других заметно пополнились. О поступлениях и расходах одномандатников рассказали в пресс-службе регионального избиркома.

В Челябинском одномандатном избирательном округе в избирательный фонд Владимира Владимирского, представляющего «Партию пенсионеров», поступило 500 рублей, которые он еще не успел потратить. Аналогичная ситуация у Ярослава Щербакова, партия «Яблоко». Больше всего средств в фонде у Владимира Павлова от «Единой России» — 40 миллионов 500 рублей. 24 611 970 он уже потратил.

В Металлургическом одномандатном избирательном округе фонды пустуют у эсера Дмитрия Ларина, представителя РПСС Андрея Попова и кандидата от «Яблока» Андрея Талевлина. В фонд Игоря Егорова (партия КПРФ) поступило 168 тысяч рублей, которые он уже потратил. Из 78 тысяч рублей 77900 потратила Анна Скрозникова, партия «Новые люди». У единоросса Владимира Бурматова в фонде 22 миллиона рублей, более 9,5 из которых уже потрачены.

В Коркинском одномандатном округе фонды еще не пополнены у Евгения Евсеева («Партия Роста»), Сергея Крылова (партия «Родина»), Анастасии Никоновой, («Гражданская платформа»), Игоря Рослякова, («Партия пенсионеров»); Натальи Тавриной, (партия «Яблоко»). Степанида Смирнова от КПРФ потратила все 168 тысяч рублей, поступившие в избирательный фонд. Единоросс Антон Рыжий из 40 миллионов 500 рублей не потратил ни копейки.

В Магнитогорском одномандатном округе Виталий Бахметьев от «Единой России» из 8 миллионов рублей, поступивших в фонд, потратил почти 2,4 миллиона. В фонд Дамира Байтенова, представляющего ЛДПР, поступило 300 тысяч рублей. Расходов нет. Пустыми остаются избирательные фонды эсера Павла Владельщикова, представителей «Родины» Василия Германа, «Яблока» — Николая Кошмана, «Новых людей» — Татьяны Марараш, «Коммунистов России» — Максима Степанова и РПСС — Сергея Торопова.

В Златоустовском одномандатном округе единоросс Олег Колесников из 28,4 миллиона рублей, находящихся в фонде, потратил почти 20 миллионов. Виталий Пашин от ЛДПР и Сергей Гаврюшкин от партии «Родина», в фонды которых поступило 300000 и 8000 соответственно, пока не задекларировали никаких расходов. Фонды Петра Свечникова от РПСС, Михаила Сметанина от партии «Коммунисты России» и Степана Фирстова от «Партии пенсионеров» остаются пустыми.

Напомним, избирательные фонды политических партий пополняют кандидаты, партии и избирательные объединения, также перечисляются добровольные пожертвования. Деньги тратят на материально-техническое обеспечение, оплату труда избирательного штаба, сбор подписей, внесение избирательного залога, а также на различные виды агитации.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.