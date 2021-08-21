По данным на 20 августа избирательные фонды некоторых кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам Челябинской области, остаются пустыми. Фонды других заметно пополнились. О поступлениях и расходах одномандатников рассказали в пресс-службе регионального избиркома.
В Челябинском одномандатном избирательном округе в избирательный фонд Владимира Владимирского, представляющего «Партию пенсионеров», поступило 500 рублей, которые он еще не успел потратить. Аналогичная ситуация у Ярослава Щербакова, партия «Яблоко». Больше всего средств в фонде у Владимира Павлова от «Единой России» — 40 миллионов 500 рублей. 24 611 970 он уже потратил.
В Металлургическом одномандатном избирательном округе фонды пустуют у эсера Дмитрия Ларина, представителя РПСС Андрея Попова и кандидата от «Яблока» Андрея Талевлина. В фонд Игоря Егорова (партия КПРФ) поступило 168 тысяч рублей, которые он уже потратил. Из 78 тысяч рублей 77900 потратила Анна Скрозникова, партия «Новые люди». У единоросса Владимира Бурматова в фонде 22 миллиона рублей, более 9,5 из которых уже потрачены.
В Коркинском одномандатном округе фонды еще не пополнены у Евгения Евсеева («Партия Роста»), Сергея Крылова (партия «Родина»), Анастасии Никоновой, («Гражданская платформа»), Игоря Рослякова, («Партия пенсионеров»); Натальи Тавриной, (партия «Яблоко»). Степанида Смирнова от КПРФ потратила все 168 тысяч рублей, поступившие в избирательный фонд. Единоросс Антон Рыжий из 40 миллионов 500 рублей не потратил ни копейки.
В Магнитогорском одномандатном округе Виталий Бахметьев от «Единой России» из 8 миллионов рублей, поступивших в фонд, потратил почти 2,4 миллиона. В фонд Дамира Байтенова, представляющего ЛДПР, поступило 300 тысяч рублей. Расходов нет. Пустыми остаются избирательные фонды эсера Павла Владельщикова, представителей «Родины» Василия Германа, «Яблока» — Николая Кошмана, «Новых людей» — Татьяны Марараш, «Коммунистов России» — Максима Степанова и РПСС — Сергея Торопова.
В Златоустовском одномандатном округе единоросс Олег Колесников из 28,4 миллиона рублей, находящихся в фонде, потратил почти 20 миллионов. Виталий Пашин от ЛДПР и Сергей Гаврюшкин от партии «Родина», в фонды которых поступило 300000 и 8000 соответственно, пока не задекларировали никаких расходов. Фонды Петра Свечникова от РПСС, Михаила Сметанина от партии «Коммунисты России» и Степана Фирстова от «Партии пенсионеров» остаются пустыми.
Напомним, избирательные фонды политических партий пополняют кандидаты, партии и избирательные объединения, также перечисляются добровольные пожертвования. Деньги тратят на материально-техническое обеспечение, оплату труда избирательного штаба, сбор подписей, внесение избирательного залога, а также на различные виды агитации.
Выборы депутатов Госдумы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.