Онлайн-продажи предпринимателей Челябинской области выросли в три раза

На крупнейшем маркетплейсе купили товары южноуральских производителей на 1 млрд рублей

В 2020 году предприниматели Челябинской области нарастили объемы продаж через онлайн-сервисы. По данным пресс-службы крупнейшего интернет-магазина Wildberries, через эту платформу были реализованы товары на 1 млрд рублей — это в три раза больше, чем в 2019 году. Число южноуральских продавцов выросло до 315 — в 3,6 раза. По объему оборота предприниматели из Челябинской области на втором месте в УрФО после Свердловской области.

Кроме того, за год увеличилось и число покупателей интернет-магазина из Челябинской области — до 370 тыс. человек, что в два раза превышает прошлогодние цифры. Вместе с этим расширена доступность получения заказов — в малых населенных пунктах появились партнерские постаматы (автоматизированные почтовые станции) и точки выдачи.

Наиболее востребованными покупками у жителей Челябинской области стали товары из категории «Здоровье». Их продажи увеличились в 14 раз по сравнению с 2019 годом. Преимущественно южноуральцы заказывали одноразовые маски и антисептики. Всего за минувший год жители Челябинской области купили на Wildberries товары на сумму 5,2 млрд рублей, что в два раза больше по сравнению с 2019 годом.

По данным Shopping Index (демонстрирует число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей), посещаемость торговых центров в 2020 году в Челябинске сократилась на 29,5%. Из-за ограничительных мер на фоне распространения коронавирусной инфекции предприниматели были вынуждены осваивать онлайн-платформы. Подробнее о том, как ритейл переместился в онлайн, читайте в аналитике ИА «Первое областное».