В Челябинске железнодорожник майнил криптовалюту на работе

Ущерб превысил 190 тысяч рублей

В Челябинске задержан начальник одного из подразделений железной дороги, который в служебных помещениях оборудовал майнинг-ферму, сообщили сегодня, 8 февраля, в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«39-летний мужчина с февраля по ноябрь 2020 года, используя свое служебное положение, установил в подсобных помещениях Челябинской дирекции связи оборудование для функционирования майнинг-фермы, которая работала за счет потребления электроэнергии железнодорожного предприятия», — рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Ущерб, причиненный железной дороге, превысил 190 тысяч рублей — это стоимость электроэнергии, потребленной компьютерами.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).