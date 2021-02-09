В кыштымской квартире подгоревший суп заставил поволноваться соседей

Пожарные проникли в жилище и обнаружили спящего хозяина

В службу 112 поступило сообщение о задымлении в двухквартирном доме по улице Долгова в Кыштыме. Оказалось, хозяин жилища поставил на электроплиту суп и уснул. Об этом сегодня, 9 февраля, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о задымлении поступило от неизвестного. На место оперативно прибыли сотрудники пожарной части № 38 Кыштыма и проникли в помещение двухквартирного дома. На кухне пожарные обнаружили пригоревшую пищу, как выяснилось позже — это был суп. Хозяин квартиры поставил обед на разогрев и уснул. Кстати, к моменту прибытия сотрудников МЧС мужчина продолжал спать.

По факту нарушения правил пожарной безопасности собственник привлечен к административной ответственности (часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ). Проспавшему обед грозит штраф до трех тысяч рублей.

Региональное ГУ МЧС напоминает, что запрещается оставлять включенные электроприборы без присмотра, за исключением электроприборов, которые должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.