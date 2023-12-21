Депутаты ЗСО приняли проект бюджета Челябинской области на 2024 год в трех чтениях

Главный финансовый документ утвердили с учетом поправок

Сегодня, 21 декабря, на заседании Законодательного собрания Челябинской области депутаты приняли проект регионального бюджета на 2024 год и плановый трехлетний период в трех чтениях с учетом поступивших поправок, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Как отметил заместитель председателя областного парламента Юрий Карликанов, проект закона области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в первом чтении был принят 30 ноября. К нему поступили поправки, рассмотренные на заседаниях профильных комитетов.

«Поправки поступили от губернатора Челябинской области Алексея Текслера и обусловлены изменениями характеристик областного бюджета на 2024 год и плановый период с учетом уточнения прогноза по налоговым и неналоговым поступлениям, объемов распределенных региону федеральных средств и отдельных направлений расходов», — уточнил Юрий Карликанов.

Поправками предусматривается увеличение объема федеральных безвозмездных поступлений на 15 миллиардов рублей, в связи с уточнением доходов областного бюджета предусматривается увеличение налоговых и неналоговых доходов на 3,5 миллиарда рублей. В связи с ростом доходов предусматривается увеличение финансирования сферы здравоохранения на 8,5 миллиарда рублей, из них 2,5 миллиарда рублей пойдут на реализацию регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения, а также 700 миллионов рублей — на строительство хирургического комплекса на территории детской областной больницы.

Увеличение расходов на социальную сферу составит 5,5 миллиарда рублей, в том числе 1,1 миллиарда рублей — на ежемесячные выплаты при рождении третьего ребенка, 1 миллиард рублей — на предоставление жилья сиротам и другие направления.

«Дорожный фонд региона увеличен губернатором Челябинской области на 5,3 миллиарда рублей, в том числе 2,9 миллиарда рублей — на проведение в нормативное состояние автодорог. Расходы в транспортной сфере увеличены на 2,4 миллиарда рублей. Областной бюджет остается социально ориентированным и обеспечивает стабильное социально-экономическое развитие области на предстоящие периоды», — подчеркнул Юрий Карликанов.

С учетом поправок общие параметры областного бюджета на 2024 год составят: по доходам — 267 миллиардов 185,3 миллиона рублей, по расходам — 331 миллиард 314,1 миллиона рублей. В результате дефицит регионального бюджета сформирован в размере 64 миллиарда 128,8 миллиона рублей. В качестве дополнительных источников покрытия дефицита рассматриваются прогнозируемые остатки средств областного бюджета в размере 17 миллиардов рублей.

Поправки, предложенные Алексеем Текслером, коснулись практически всех предложенных программ. Ключевые направления, на которые глава региона обратил внимание, — это социальная сфера, инфраструктура, дорожное хозяйство и транспортная отрасль. Все эти направления будут обеспечены финансами.