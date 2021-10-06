Арбитражный суд Уральского округа подтвердил злоупотребление доминирующим положением ООО «Центр коммунального сервиса», выявленное Челябинским УФАС России. Регоператор не вывозил мусор после уборки придомовых территорий в рамках субботников, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Ранее решение Челябинского УФАС подтвердили в Апелляционной коллегии ФАС России, Арбитражном суде Челябинской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, УФАС установило, что ЦКС, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, в апреле — июне 2019 года не вывозил собранный во время субботников мусор. Поскольку «Центр коммунального сервиса» является единственным участником рынка услуг регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера, его положение признано доминирующим.Кроме того, УФАС выяснило, что в марте 2020 года ЦКС направлял в адрес управляющих организаций уведомление о необходимости заключения отдельных договоров на сбор, транспортирование и размещение отходов после субботников. Антимонопольная служба выдала компании предписание о необходимости отозвать письмо. Предписание регоператор не исполнил.
«Под отходами, образующимися при уборке придомовой территории, понимаются отходы от уборки, осуществляемой в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах. Их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором. ООО „ЦКС“ обязано вывозить отходы от уборки придомовых территорий, в том числе в период санитарной очистки территорий (массовых субботников в апреле — июне), на основании договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу», — пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Невывоз мусора после субботников нарушает интересы управляющих и обслуживающих организаций, поскольку они вынуждены заключать договоры и тратить деньги из средств на содержание и ремонт помещений, а также интересы собственников квартир, дважды оплачивающих одну и ту же услугу, отметили в УФАС.
За нарушение антимонопольного законодательства ЦКС привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей.