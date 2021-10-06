Окружной суд подтвердил незаконность отказа ЦКС вывозить мусор после субботников в Челябинске

Регоператора оштрафовали на 100 тыс. рублей

Арбитражный суд Уральского округа подтвердил злоупотребление доминирующим положением ООО «Центр коммунального сервиса», выявленное Челябинским УФАС России. Регоператор не вывозил мусор после уборки придомовых территорий в рамках субботников, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее решение Челябинского УФАС подтвердили в Апелляционной коллегии ФАС России, Арбитражном суде Челябинской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, УФАС установило, что ЦКС, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, в апреле — июне 2019 года не вывозил собранный во время субботников мусор. Поскольку «Центр коммунального сервиса» является единственным участником рынка услуг регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера, его положение признано доминирующим.

Кроме того, УФАС выяснило, что в марте 2020 года ЦКС направлял в адрес управляющих организаций уведомление о необходимости заключения отдельных договоров на сбор, транспортирование и размещение отходов после субботников. Антимонопольная служба выдала компании предписание о необходимости отозвать письмо. Предписание регоператор не исполнил.

«Под отходами, образующимися при уборке придомовой территории, понимаются отходы от уборки, осуществляемой в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах. Их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором. ООО „ЦКС“ обязано вывозить отходы от уборки придомовых территорий, в том числе в период санитарной очистки территорий (массовых субботников в апреле — июне), на основании договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу», — пояснили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Невывоз мусора после субботников нарушает интересы управляющих и обслуживающих организаций, поскольку они вынуждены заключать договоры и тратить деньги из средств на содержание и ремонт помещений, а также интересы собственников квартир, дважды оплачивающих одну и ту же услугу, отметили в УФАС.

За нарушение антимонопольного законодательства ЦКС привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 100 тыс. рублей.