ЦКС обязали вывозить мусор после субботников в Челябинске

Регоператор по обращению с ТКО злоупотребил доминирующим положением

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил позицию Челябинского УФАС о том, что Центр коммунального сервиса злоупотребил своим доминирующим положением, отказавшись от вывоза мусора после уборки придомовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

«ООО „ЦКС“ обязано вывозить отходы от уборки придомовых территорий, в том числе в период санитарной очистки территорий (массовых субботников в апреле — июне), на основании договора на оказание услуги по обращению с ТКО по утвержденному единому тарифу», — отметили в пресс-службе УФАС России по Челябинской области.

По данным антимонопольщиков, ЦКС, являющийся региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в апреле — июне 2019 года не вывозил собранный во время субботников мусор. С заявлениями в региональное УФАС обращались 17 южноуральцев, комитет территориального общественного самоуправления «Миасский» Центрального района Челябинска и ассоциация управляющих компаний, объединяющая 39 организаций.

Поскольку Центр коммунального сервиса является единственным участником рынка услуг регионального оператора по обращению с ТКО на территории Челябинского кластера, его положение признано доминирующим.

«Под отходами, образующимися при уборке придомовой территории, понимаются отходы от уборки, осуществляемой в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах. Соответственно, их сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение на территории субъекта Российской Федерации обеспечиваются региональным оператором», — пояснили в региональном УФАС.

Невывоз мусора после субботников нарушает интересы управляющих и обслуживающих организаций, поскольку они вынуждены заключать договоры и тратить деньги из средств на содержание и ремонт помещений, а также интересы собственников квартир, дважды оплачивающих одну и ту же услугу, отметили в антимонопольной службе.

Кроме того, Челябинское УФАС выяснило, что в марте 2020 года ЦКС направлял управляющим компаниям уведомления о необходимости заключить договоры на сбор, транспортирование и размещение мусора, образовавшегося после субботников. Антимонопольщики выдавали предписание регоператору с требованием отозвать эти письма, оно не исполнено. Центр коммунального сервиса пытался обжаловать решение ведомства в Апелляционной коллегии ФАС России, Арбитражном суде Челябинской области и Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Однако во всех этих инстанциях поддержали позицию УФАС.

За нарушение антимонопольного законодательства ЦКС привлекли к административной ответственности в размере 100 тыс. рублей. Региональный оператор обжалует штраф в суде.