Федеральный оператор комплекса «Готов к труду и обороне» опубликовал медиарейтинг среди субъектов РФ по количеству публикаций в СМИ о реализации комплекса по итогам III квартала текущего года. В нем Челябинская область продолжает удерживать лидирующие позиции, занимая пятую строчку, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне».

При формировании федерального рейтинга реализации комплекса ГТО среди субъектов РФ выступают несколько показателей. Среди них: доля населения, зарегистрированного в электронной базе данных, количество жителей региона, принявших участие в выполнении нормативов, общее количество знаков отличия, количество ставок в центрах тестирования, а также количество публикаций в СМИ о реализации комплекса ГТО.

По последнему из приведенных выше показателей Челябинская область уступает лишь Москве, Московской области, а также Калужской и Белгородской областям.

«В этом году исполнилось 90 лет с момента создания комплекса «Готов к труду и обороне. В советское время он имел важное значение для жителей страны, играл роль „локомотива“ развития массового спорта. Приятно видеть то, что в Челябинской области возрожденный комплекс ГТО успешно реализуется во всех муниципальных образованиях. И важную роль в этом играют СМИ. Они являются рупором в пропаганде активного и здорового образа жизни, помогают приобщать жителей региона к движению ГТО», — говорит министр спорта Челябинской области Максим Соколов.
Напомним, что комплекс «Готов к труду и обороне» является одним из основных инструментов в реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни». Основной его задачей является доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Автор: Степан Тимощук