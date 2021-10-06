В Миассе члена медкомиссии будут судить за взятки от призывников

Его соучастник также привлечен к уголовной ответственности

Прокуратура Миасса направила в суд уголовное дело в отношении двоих местных жителей. Их обвиняют в получении взяток от призывников и пособничестве во взяточничестве. Об этом сегодня, 6 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, один из обвиняемых, будучи членом медицинской и военно-врачебной комиссий, в период с 2013 по 2020 год получил от призывников 750 тысяч рублей за выдачу заключений о заболеваниях. Диагнозы в справках препятствовали прохождению службы по призыву. Второй обвиняемый за деньги предоставлял своему соучастнику ложные сведения о сердечно-сосудистых заболеваниях призывников.

«В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по частям 2, 3, пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“), части 5 статьи 33, части 3, части 1 статьи 291.2 УК РФ („Мелкое взяточничество“), части 5 статьи 33, части 3, пункту „в“ части 5 статьи 290 УК РФ („Пособничество во взяточничестве“)», — сообщили в региональной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд.