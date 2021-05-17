КХЛ утвердила календарь и структуру сезона 2021—2022

Чемпионат начнется 1 сентября, команды проведут по 56 матчей в «регулярке»

Континентальная хоккейная лига утвердила структуру проведения сезона 2021—2022. Регулярный чемпионат начнется 1 сентября этого года, его откроет матч финалистов Кубка Гагарина — 2021 — «Авангарда» и ЦСКА. Всего команды КХЛ проведут по 56 матчей «регулярки», а плей-офф начнется 4 марта 2022 года. Структура нового сезона стала известна в понедельник, 17 мая.



Так, командам лиги предстоит провести по одной игре дома и в гостях с каждым из соперников, что в общей сложности даст 46 матчей регулярного чемпионата. Еще по домашней и гостевой игре клубы сыграют с командами из своих конференций. Суммарно получится еще 10 встреч. Завершится регулярный чемпионат 1 марта 2022 года. Помимо этого, внутри него предусмотрен перерыв на Олимпийские игры в Пекине, старт которых запланирован на февраль следующего года. Плей-офф КХЛ начнется 4 марта, а седьмая игра серии, если будет необходимость, состоится 30 апреля.

Новый сезон КХЛ команды также начнут в двух конференциях по два дивизиона в каждой. Магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» неизменно остались в дивизионе Харламова, однако к ним добавился «Куньлунь Ред Стар». Коллектив из Пекина заменил «Торпедо», которое было переведено в дивизион Боброва Западной конференции.

«В целях оптимизации проведения чемпионата и в связи с увеличением количества участников чемпионата до 24, внесены следующие изменения при распределении команд по дивизионам и конференциям. Команда „Торпедо“ переведена в дивизион Боброва Западной конференции, „Северсталь“ перешла в дивизион Тарасова, „Адмирал“ в случае возвращения займет место в дивизионе Чернышева, а „Куньлунь Ред Стар“ отправлен в дивизион Харламова», — рассказали в пресс-службе КХЛ.

При этом до конца неясно, начнет ли следующий сезон КХЛ «Адмирал». Чтобы принять в нем участие, клубу из Владивостока нужно до 31 июля погасить долги за 2017—2018 игровой год.

Напомним, сезон КХЛ 2020—2021 завершился в апреле этого года. Чемпионом и обладателем Кубка Гагарина стал омский «Авангард», обыгравший в финале ЦСКА с общим счетом в серии 4:2. Южноуральские команды выбыли из борьбы за главный трофей лиги на первых стадиях. «Трактор» уступил уфимскому «Салавату Юлаеву» в ¼ финала Восточной конференции, а «Металлург» проиграл «Авангарду» в полуфинале «Востока».