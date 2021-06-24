Обязательства властей Челябинской области перед бизнесом закрепят в инвестиционной декларации

Южный Урал стал пилотным регионом по созданию документа об условиях работы предпринимателей

Челябинская область вошла в список пилотных регионов, где в 2021 году начнут внедрять стандарты инвестиционной декларации. Механизм опробуют также в Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской, Тульской, Новгородской областях, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Документы должны быть созданы до 30 октября. В них будут закреплены условия ведения бизнеса в регионах и обязательства властей перед инвесторами. Положения инвестдеклараций должны оставаться неизменными в течение фиксированного срока. Это дает предпринимателям уверенность и возможность планировать свою работу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании по разработке и внедрению стандарта инвестиционной декларации в регионах. Встреча прошла под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Он поручил до конца июля подготовить методические указания по разработке инвестиционной декларации и направить их в пилотные регионы.

«Субъекты должны принять соответствующие нормативно-правовые акты и запустить декларацию в работу до 30 октября», — подчеркнул Андрей Белоусов.

В декларацию должно войти обращение губернатора с общим описанием инвестиционных целей, ключевые характеристики региона, инвестиционные приоритеты с привязкой к конкретной территории, описание инвестиционной стратегии, инвестиционного потенциала, команды специалистов, а также меры поддержки и контакты ответственных специалистов.

По словам первого заместителя министра экономического развития Андрея Иванова, цель документа — продекларировать инвестиционные возможности и четко сформулировать перспективу развития региона с учетом инвестиционной стратегии и конкурентных преимуществ.

«Одна из ключевых целей проекта — установление доверия между инвестором и государством», — подчеркнул первый замглавы Минэкономразвития.

Глава Челябинской области Алексей Текслер отметил, что в регионе уже ведется системная работа по улучшению инвестиционного климата. Власти поддерживают идею о создании понятных правил для ведения бизнеса.

«Мы поддерживаем внедрение унифицированных и прозрачных правил работы всех участников инвестиционного процесса. Челябинская область готова войти в перечень пилотных регионов, где реализуются пять составляющих инвестиционного стандарта. У нас для этого есть все необходимые условия. Разработан свод инвестиционных правил и инвестиционная карта, на постоянной основе работает инвестсовет, а также центр сопровождения инвестпроектов в режиме „одного окна“. Пятая составляющая — инвестдекларация — находится в стадии актуализации по методологии Минэкономразвития», — прокомментировал в ходе совещания Алексей Текслер.

В 2020 году Челябинская область поднялась на 16 строчек в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, разработанном Агентством стратегических инициатив. Регион оказался на девятом месте списка. Высокой оценки удалось достигнуть благодаря курсу на привлечение инвестиций и созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на Южном Урале.