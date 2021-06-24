В Челябинске автобус сбил пожилого пешехода

Мужчину госпитализировали с травмами

Водитель автобуса ГАЗ сбил 79-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пенсионер получил травмы. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинску.

ЧП случилось накануне утром напротив дома № 76/1 по улице Клюкова в садовом товариществе «Медик». Пожилой мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и в какой-то момент его сбил автобус под управлением 60-летнего водителя. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

По факту ДТП проводится административное расследование.