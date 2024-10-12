Челябинские рекрутеры назвали частые ошибки при трудоустройстве

Рассказываем, о чем не стоит говорить на собеседовании

В Челябинске среди работодателей развернулась жесткая борьба за сотрудников. Ко Дню кадрового работника, который отмечается в России 12 октября, рекрутеры рассказали об основных ошибках южноуральцев, допускаемых при поиске работы. ИА «Первое областное» узнало, как не испортить первое впечатление при трудоустройстве.

По данным исследования облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix, одна из самых распространенных ошибок — негативные отзывы о прошлом месте работы. На собеседовании большинство соискателей начинают винить в увольнении прежнее руководство или своих коллег.

И это «красный флаг» для 91% работодателей. Чаще всего этот фактор называли «негативным» после подбора маркетологов (90%), бухгалтеров (87%) и ИТ-специалистов (86%).

Второе место в топ-3 ошибок на собеседовании занимает склонность соискателя к конфликтам и спорам, агрессивное поведение. Об этом сообщили 86% челябинских работодателей. Чаще всего внимание на это обращают те, кто подбирал персонал на вакансии в строительстве (92%), маркетинге (90%) и ИТ (89%). Иногда рекрутер специально провоцирует соискателя на определенное поведение, чтобы оценить, как он будет себя вести в неудобной ситуации.

Замыкает тройку ошибка многих соискателей — неправильно составленное резюме: отсутствие фотографии, информации о прежних местах работы и рекомендаций.





«Я считаю, первое, что нужно сделать соискателю, — поставить себя на место работодателя, чтобы понять, на какие факты из вашей жизни и карьеры он бы обратил внимание при поиске сотрудника. В резюме необходимо максимально полно перечислить свои компетенции. Работодатель или рекрутер ищет работника, как правило, на платформах и сервисах с многочисленными резюме, вбивая в поисковик ключевые слова. Вот их-то и нужно обязательно указывать в резюме», — говорит рекрутер Антонина Воронцова.

Если человек готов к переезду в другой город или регион, об этом нужно указать в резюме, перечислив конкретные территории, куда возможен переезд. Важно также указывать курсы повышения квалификации и профподготовки.







«Больше всего просмотров набирают резюме от обладателей уникальных компетенций, востребованных на рынке труда. У такого специалиста может быть резюме — пара предложений, но его все равно примут на работу. Сегодня это ИТ-специалисты, программисты, разработчики софта, руководители группы проектов», — говорит управляющий партнер рекрутингового агентства «Тирс» Екатерина Карпенко.

Сегодня многие работодатели обращают внимание на действия соискателя в интернете. 36% опрошенных рекрутеров отметили, что считают неприемлемым вызывающее поведение в соцсетях: нецензурную лексику, публикацию откровенных фото. По-прежнему спорную реакцию на собеседовании может вызвать наличие татуировок, пирсинг, яркий цвет волос. Особенно внешний вид и самопрезентация в обществе человека учитывается при трудоустройстве на социально значимые места работы (врач, учитель, воспитатель).

Топ-5 ошибок на собеседовании закрывает неделовой стиль общения и переход сразу «на личное», «на ты». На самом деле нет никакой необходимости стараться подружиться с рекрутером, рассказывая о своих путешествиях, хобби и родственниках. Это лишь говорит о том, что вы не умеете быстро «переключаться» с личных вопросов на рабочие.