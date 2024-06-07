В Челябинской области сразу трудоустраивают почти 75% выпускников СПО

Лучших студентов наградили в правительстве региона

В Челябинской области уже больше десяти лет поощряют лучших студентов, которые проявили себя в учебе, науке, спорте, творчестве или профессиональной деятельности. Сегодня такой прием прошел в правительстве региона. Юных гостей и их родителей чествовал первый вице-губернатор Виктор Мамин. Он пояснил, как растет востребованность выпускников среднего профессионального образования. Их трудоустройство составляет 73%.

На торжественном приеме лучших обучающихся профессиональных образовательных организаций «Ступень к успеху — 2024» студенты получили дипломы министерства образования и науки Челябинской области, а родители — благодарственные письма первого заместителя губернатора Челябинской области Виктора Мамина.

«Мы создаем необходимые условия, чтобы, во-первых, молодым людям было интересно учиться, а во-вторых, они могли гарантированно трудоустроиться после окончания учебного заведения. Доля трудоустроенных выпускников по программам среднего профессионального образования составляет в регионе 73,1%», — пояснил Виктор Мамин.

В 50 раз выросло число участников конкурсов профмастерства. Виктор Мамин пояснил, что сейчас растет интерес каждого студента к творчеству, науке, спорту и волонтерской деятельности.

«Ваша гражданская позиция, друзья, победы на различных конкурсах — это важный фактор продвижения Челябинской области, база для будущих еще более значимых успехов. Смело идите вперед, пусть полученная профессия станет делом всей вашей жизни», — отметил в приветственном слове Мамин.

Традиционно каждое учреждение среднего профессионального образования области представляет одного лучшего студента к заслуженной награде. В этом году гостями приема стали 48 обучающихся и 48 родителей.

«Мы совсем недавно начали свой профессиональный курс. Сейчас нас ведут родители и наставники, которым мы искренне благодарны. Но совсем скоро нам самим предстоит создавать свои ступени, свою лестницу успеха. Верю, что они станут гордостью для нашей родной области», — поделилась своими эмоциями в ответном слове студентка 4‑го курса Челябинского педагогического колледжа № 1 Полина Кочеткова.

Напомним, что Челябинская область занимает первое место в стране среди регионов, реализующих проект «Профессионалитет». Со студентами технических специальностей работают наставники, которые на практике показывают азы будущей профессии.