Общепит Челябинска присоединился к благотворительной акции «Солнечный кофе»

Собранные деньги направят на капремонт образовательного центра для особенных детей

С 24 по 30 января в Челябинске проходит уже пятая по счету благотворительная акция «Солнечный кофе». Ее проводит организация помощи детям «Звездный дождь». Она c 2012 года занимается поддержкой семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра, синдромом Дауна и с другими ментальными особенностями в развитии. Партнерами акции выступают городские заведения общепита. Информационную поддержку оказывает медиахолдинг «Первый областной».

Чтобы принять участие в благотворительной акции, нужно всего лишь заказать чашку кофе у одного из партнеров. Часть оплаты согревающего напитка перечисляется на счет «Звездного дождя». Собранные деньги помогут организовать для особенных детей и их педагогов достойные условия для занятий по методикам с доказанной эффективностью. Обучение в центре бесплатное.

«Куда мы направим средства? Сегодня самая важная задача для нашей организации — капитальный ремонт здания нового центра на улице Горького, 28. Наша народная стройка — это уникальный опыт строительства исключительно на благотворительные пожертвования. Сейчас ведутся работы по монтажу системы отопления, а к весне начнутся отделочные работы. Пока строительство идет в утвержденном графике, если мы выдержим этот темп, то 1 сентября 2022 года отпразднуем и новоселье, и начало учебного года», — сообщили в организации «Звездный дождь».

«Солнечный кофе» в этот раз предлагают гастропаб «Дабл Эль» (улица Кирова, 92), авторская кондитерская BonBon (улица Коммуны, 87), ресторан Grillzon (улица Братьев Кашириных, 95Б), пиццерии «Подди Пицца» (улица Цвиллинга, 31 и фудкорт ТК «Кольцо», улица Дарвина, 13), кофейни Coffee Brothers (проспект Ленина, 72 и Комсомольский проспект, 111), а также водно-развлекательный комплекс «Термы Voda» (микрорайон Вишневая Горка, улица Олимпийская, 29).