В Челябинске открыла двери благотворительная столовая для малоимущих

Здесь можно бесплатно пообедать в чистоте и тепле

В Челябинске открыла двери благотворительная столовая для неимущих людей. Накануне ее освятил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Об этом во вторник, 5 октября, сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«На начальном этапе столовая сможет принимать 100—150 человек в день. Для мегаполиса это небольшое количество. Но главное — положить начало, а дальше дело будет развиваться. И люди откликнутся, на добрые дела хорошо откликаются», — заметил правящий архиерей.

Идея открыть благотворительную столовую родилась на приходе храма святого мученика Иоанна Воина. Несмотря на то что храм только строится и работы отнимают много сил и времени, прихожане и настоятель иерей Павел Курбатов ведут большую социальную деятельность.





Первыми гостями благотворительного пункта питания стали известные соцработникам подопечные. Пожилые горожане часто приходят в храм Иоанна Воина за продуктовой помощью. В новую столовую могут прийти многодетные семьи, малообеспеченные, пенсионеры, инвалиды.

Меню столовой зависит от тех продуктов, которые окажутся в распоряжении повара в этот день. Но обед в любом случает будет комплексным. В день открытия, например, посетителей накормили овощным супом, макаронами с гуляшом, салатом, а также булочкой с чаем.

Иоанновская благотворительная столовая работает с понедельника по пятницу с 12:00 до 15:00 по адресу: улица Молодогвардейцев, 31а.