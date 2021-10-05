Челябинский хоккейный клуб собрал почти 900 тысяч рублей с благотворительного аукциона «ДоброТрактор»

Вырученные средства отправят подопечным фонда «Подарок ангелу» для помощи детям с ДЦП

Хоккейный клуб «Трактор» обнародовал сумму вырученных средств с благотворительного аукциона, на котором были разыграны свитера игроков команды. Все выставленные лоты нашли своих обладателей, общая сумма вырученных средств составила 893 657 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ХК «Трактор». Эта сумма почти в два раза больше, чем аналогичная акция в прошлом году.

Напомним, что рисунки на игровых свитерах (джерси) хоккеистов делали юные болельщики. А дети с ограниченными возможностями здоровья буквы и цифры, которые потом обработали дизайнеры и нанесли на джерси игроков. Вчера, в такой стилизованной форме челябинский «Трактор» сыграл матч КХЛ против финского «Йокерита», в котором одержал победу по буллитам (3:2).

«Вырученные средства с благотворительного аукциона „ДоброТрактор“ будут переданы в фонд „Подарок ангелу“. Руководство хоккейного клуба благодарит партнеров и всех, кто поддержал нашу идею», — сообщили в ХК «Трактор».

Проект «ДоброТрактор» получил широкий резонанс и внимание в прошлом году. Тогда на благотворительном аукционе были разыграны 34 майки хоккеистов челябинского клуба со стартовой ценой лота в 4 тысячи рублей. Организаторам тогда удалось собрать 457 тысяч рублей. В этом году сумма получилась почти вдвое больше — 893 тысячи рублей.

«Трактор» стал одним из первых клубов КХЛ, кто присоединился к акции поддержки детей с детским церебральным параличом. Позднее этот проект отметили на подведении итогов хоккейного сезона в Москве. Так, челябинский клуб получил награду в номинации «Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день».