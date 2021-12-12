В Челябинске прошла благотворительная акция «Снеговики-Добряки»

Участие приняли крупные компании города и семья губернатора области

12 декабря в Челябинске прошел флешмоб в честь благотворительной акции «Снеговики-добряки». Ее участники на добровольной основе дарят подарки детям, проходящим реабилитацию после тяжелых заболеваний. Участие приняли крупные компании города, общественные деятели и просто неравнодушные граждане.



В акции также принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер со свой семьей. На флешмобе участники акции украсили своих снеговиков на площади у ледовой арены "Трактор" и подробно рассказали о них.

«Мы искренне поздравляем всех с Новым Годом, и очень рады, что акция „Снеговики-Добряки“ третий год собирает так много неравнодушных людей, которые дарят свое добро и подарки детям, с праздником», — поделилась жена губернатора Ирина Текслер.

Благотворительная акция проходит в Челябинске с 2019 года, за то время подарки получил 1341 ребенок, а общая сумма пожертвований составила 13 миллионов рублей.