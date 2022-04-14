В Челябинске начался суд над депутатом Арманом Аракеляном по делу о взятках

Обвиняемый находился под домашним арестом

Сегодня, 14 апреля, в Центральном районном суде Челябинска состоялось первое судебное заседание по делу о даче взятки. На скамье подсудимых — депутат Законодательного собрания региона от КПРФ, бизнесмен Арман Аракелян. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня огласили обвинительное заключение. Следующее заседание назначено на 25 апреля»,— рассказали в суде.

Аракеляна обвиняют по пунктам «а», «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), и дело связано с контрактами на ремонт дорог.

По этому делу проходят еще четверо участников, идет расследование по факту получения взяток (статья 290 УК РФ).

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову. В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей. В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35,2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей.

Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью прошлого года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска. Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика.

По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.

Во время следствия Арман Аракелян находился под домашним арестом.