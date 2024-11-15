Объем инвестиций в автоматизацию агрокомплексов на Южном Урале вырос в 5 раз

В этом году вложения в отрасль достигнут 4 миллиардов рублей

Объем инвестиций в автоматизацию животноводческий комплексов Челябинской области вырос в пять раз до 4 миллиардов рублей. В 2023 году объем вложений составил 730 миллионов рублей. Об этом шла речь в ходе выездного заседания комитета Заксобрания региона по аграрной политике, которое состоялось на птицефабрике «Чебаркульская птица».





Автоматизация производства АПК реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда», который был запущен в Челябинской области в 2019 году. С того времени в нем приняли участие 26 организаций, девять из них — сельскохозяйственные товаропроизводители, 17 — предприятия пищевой промышленности.

«Роль автоматизации производственных процессов растет. Ключевым фактором для успешного ведения сельского хозяйства сегодня становится активное использование современных технологий. И в этом смысле проведение комитета на производственной площадке птицефабрики не случайно», — сказал председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Евстигнеев.

По его словам, было принято решение посмотреть работу предприятия, внедряющего автоматизацию и роботизацию в производственный процесс, пообщаться, выявить проблемы, выслушать предложения по улучшению условий бизнеса.