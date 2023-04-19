В Челябинске возле городского бора построят жилой комплекс с детским садом и школой

Пять высоток возведут в 2023—2025 годах

На месте снесенного профилактория «Солнечный» рядом с перекрестком улиц Худякова и Лесопарковой построят микрорайон. По соседству с городским бором появятся пять многоэтажек, встроенный детский сад, автостоянка и школа. Проект компании «Солнечное» вынесли на публичные слушания, которые состоятся 27 апреля в Доме архитектора. Постановление о проведении обсуждения опубликовано на сайте администрации Челябинска.

Строительство нового микрорайона будет идти в рамках комплексного развития территории. Договор об этом администрация города и ООО «Солнечное» подписали в начале нынешнего года. Под застройку предусмотрено чуть более 10 гектаров. Срок — 2023—2025 годы.





Участок под строительство пяти домов и парковки свободен от зданий профилактория; сервис «Яндекс Карты»



Пока что компания согласовывает планировку территории. Какими будут здания — проектировщики определят во время дальнейшей работы над жилым комплексом. Тем не менее в документации к публичным слушаниям указано, что построят пять домов высотой от 12 до 26 этажей. В одной из высоток обустроят частный детский сад на 93—104 места. Многоуровневая автостоянки сможет вместить 586 машин. Всего могут построить от 46,6 тыс. до 51,8 тыс. квадратных метров жилья. В сотнях квартир нового ЖК будут проживать от 1556 до 1728 человек.

В проекте говорится и о строительстве школы на 226—665 мест. Здание будет типовым, по одному из образцов, утвержденных Минобрнауки РФ. Общеобразовательное учреждение разместят за пределами основной стройплощадки — на муниципальной земле. В пояснительной записке также сказано, что школу будет строить сам город. Властям придется убрать деревья, занимающие участок.





Дома и парковку построят рядом друг с другом, а школу — по соседству; проектная документация

ООО «Солнечное» было зарегистрировано в декабре 2014 года, сказано в базе «СБИС». Направление работы — аренда и управление недвижимостью. Компания владела профилакторием «Солнечный», относящимся к ЧТЗ. В 2021 году Николай Серсков, владелец группы строительных компаний «Никс», купил на аукционе комплекс зданий вместе с землей за 248 млн рублей. Весной 2022 года объекты снесли. С февраля 2023 года ООО «Солнечное» принадлежит специализированному застройщику «Никс Про», который появился в январе нынешнего года. Директором является Андрей Серсков, сын Николая Серскова. Сейчас юрлицо бывшего профилактория находится в процессе ликвидации.