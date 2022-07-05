Алексей Текслер поздравил холдинг «Синара — Транспортные Машины» с 15‑летием

Группа развивает троллейбусный транспорт в Челябинске и создает машиностроительное производство на ЧТПЗ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с 15-летием холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара»). Глава региона отметил, что группа «Синара» является для Челябинской области стратегическим инвестором и социальным партнером.

«СТМ — важнейшее научно-техническое и производственное звено, которое прочно занимает нишу на российском рынке железнодорожной техники, дизельных промышленных установок и городского общественного транспорта. Очень важно, чтобы сегодня у СТМ получилось ответить на актуальные вызовы времени со всеми его геополитическими нюансами, обеспечить выполнение стратегических заказов и продолжить производство современной путевой техники на уровне мировых стандартов. Желаю коллективу холдинга новых успехов, хороших перспектив в бизнесе, новых „окон возможностей“», — обратился Алексей Текслер к коллективу холдинга «Синара — Транспортные Машины».

Напомним, министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и компания «Синара — Городские транспортные решения Челябинск» заключили концессионное соглашение по развитию троллейбусного парка в октябре прошлого года. Компания будет управлять электротранспортом в течение 15 лет. В 2023 году в Челябинске появится парк новых полностью низкопольных троллейбусов, часть из них будет с функцией увеличенного до 20 км автономного хода. Также город ждет реконструкция двух депо, строительство трех подстанций, капитальный ремонт еще трех, а также модернизация всей троллейбусной сети в целом.

Транспорт для Челябинска будут делать на ЧТПЗ (входит в Трубную металлургическую компанию). Холдинг «Синара — Транспортные Машины» запустит в городе сначала производство троллейбусов, а потом — электробусов и автобусов на газовом и дизельном двигателях. Объем инвестиций на первом этапе составит 1 млрд рублей. Это позволит создать на предприятии 500 новых рабочих мест.

Ранее член совета директоров «Синара — Транспортные Машины» (СТМ) Юрий Осинцев в интервью ИА «Первое областное» подробно рассказал, как холдинг планирует окупить инвестиции, чего ждет от региональных властей и есть ли у концессионера планы на другие виды транспорта и города региона.