Новый завод по выпуску электрических изоляторов построят в Южноуральске

Расширение производства позволит закрыть потребности России в таком оборудовании

В Южноуральске планируют построить новый завод по производству стеклянных изоляторов для сетей постоянного тока и изолирующего электрооборудования к воздушным линиям электропередач. В запуск предприятия вложат 2 млрд рублей. Проект обсудили на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий и руководители Южноуральского арматурно-изоляторного завода (ЮАИЗ). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Старт производства на новом предприятии намечен на 2025 год. Ежегодно планируется выпускать не менее 4 млн единиц продукции.

«В мире производителей изоляторов этого типа можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы уверены, что наш новый завод сможет полностью обеспечить отечественными изоляторами и внешний, и внутренний спрос: проект по возведению высоковольтных ЛЭП постоянного тока из Сибири в Киргизию через Казахстан уже обсуждается на уровне министерства энергетики РФ. Кроме того, новый завод — это десятки дополнительных рабочих мест в Южноуральске», — отмечает генеральный директор управляющей компании АО «ЮАИЗ» Жан Мезенцев.





ЮАИЗ уже выпустил опытную партию изоляторов для сетей постоянного тока — первым в России. Испытания, начавшиеся в июне, закончатся в августе. Внешне изделие практически невозможно отличить от аналогичного привычного стеклянного изолятора переменного тока. Однако новое оборудование оснащено усиленным цинковым стержнем и специальным цинковым «воротником» на шапке. Стекло же имеет другой химический состав. Такие особенности учитывают будущую эксплуатацию изоляторов на сетях постоянного тока. Для серийного выпуска этой новой продукции необходимо расширение производства — строительство дополнительного завода.

Министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий подчеркнул, что «и промышленность, и энергетика страны очень нуждаются в таком уникальном продукте, а правительство Челябинской области заинтересовано в том, чтобы сконцентрировать эти востребованные технологии на территории нашего региона».

По договоренности регионального Минпрома и руководителей ЮАИЗ, в сентябре в Южноуральске проведут встречу представителей энерготехнической отрасли — профильных министерств и ведомств, ведущих предприятий и производителей со всей страны. В повестку, в том числе, включат вопросы сближения межгосударственных энергетических стандартов и внедрения системы мониторинга надежности электросетей.

