Новую школу на 1100 мест под Челябинском выкупили у застройщика

Посещать учебное заведение смогут дети из трех микрорайонов поселка Западного

Администрация Сосновского района Челябинской области выкупила у специализированного застройщика «Флай Плэнинг» здание школы на 1100 мест в микрорайоне Привилегия поселка Западного. Стоимость объекта составила 1,18 млрд рублей. Почти вся сумма — средства инфраструктурных облигаций, которые регион получил в 2022 году. Информация о заключении контракта между администрацией Сосновского района и застройщиком опубликована на портале госзакупок.

«Предмет контракта — приобретение (выкуп) нежилого здания общей площадью 9336 м2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Сосновский муниципальный район, сельское поселение Кременкульское, поселок Западный, микрорайон Привилегия, улица Спортивная, дом 9», — отмечается в материалах закупки.

Школа в микрорайоне Привилегия одноэтажная. Она состоит из комплекса индивидуальных учебных и общешкольных блоков, связанных между собой рекреацией и коридорами. Перед центральным входом в здание располагается отдельно стоящий контрольно-пропускной пункт для обеспечения безопасности детей. Начальные классы обособлены от других. У каждого класса свой эвакуационный выход. Кабинеты химии, физики и биологии оборудованы лаборантскими. В школе есть актовый зал, два спортивных зала, медицинский кабинет, столовая, библиотека. После выкупа здания должна пройти процедура лицензирования. Предварительно, она состоится в январе. В школе смогут обучаться дети из соседних микрорайонов Вишневая Горка и Белый Хутор.





Из 1,18 млрд рублей на выкуп здания 118 тыс. рублей направил Сосновский район, 1,179 млрд рублей — Челябинская область. Школа находится на участке площадью 25,5 тыс. квадратных метров. Земля принадлежит Сосновскому району.

Добавим, что в декабре 2022 года в микрорайоне Привилегия открылся детский сад на 220 мест. В здании есть помещения для 12 разновозрастных групп от 3 до 7 лет, физкультурный и музыкальный залы, медицинский и пищевой блоки. Несколько групп уже укомплектованы. Остальные набирают в начале 2023 года.