Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в панельной сессии «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и поделился опытом использования этого вида поддержки в Челябинской области. В дискуссии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, сообщает пресс-служба областного правительства.
Как отметил Алексей Текслер, в Челябинской области строительство социальной инфраструктуры отставало от жилищной застройки — жителям новых микрорайонов нужны школы, детсады, дороги. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ помогают в решении этих социальных задач. В 2021—2024 годах запланировано построить 41 детский сад (из них 9 в прошлом году построили) и 22 школы (в 2021-м ввели в эксплуатацию три штуки). Механизм инфраструктурных облигаций может помочь региону реализовать эти планы.
ЮУ КЖСИ уже одобрили первый транш по инфраструктурному займу ДОМ.РФ — кредитные деньги пойдут на строительство школы и детского сада в загородном квартале «Белый хутор». Сдача объектов планируется в 2023 году. Челябинская область стала первым регионом, который смог реализовать этот механизм.
Также средства по инфраструктурным облигациям планируется использовать еще в двух микрорайонах Челябинской агломерации — в Парковом Премиум и в клубном поселке Твоя Привилегия. Одновременно с домами появятся внутриквартальные инженерные сети, дороги, благоустройство и социальные объекты.
Глава региона в своем выступлении отметил позитивный опыт работы.
«Совместные проекты с ДОМ.РФ в Челябинской области реализуются через областную корпорацию жилищного строительства. Пока напрямую частный бизнес не смог воспользоваться этим инструментом. Я думаю, что по мере наработки опыта такая возможность появится, мы взаимодействуем, естественно, с бизнесом, но наша областная структура занимается строительством соцобъектов в рамках этого инструмента. Я думаю, потенциал будет расти, мы будем подключать и бизнес напрямую, имея в виду существующие гарантии, финансовую составляющую и другое. Я считаю, что это очень востребованный инструмент», — отметил Алексей Текслер.
Как отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, на Урале регионы подали заявки на реализацию 21 проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Общая сумма запрошенных инвестиций — около 16,5 млрд рублей.
«Мы хотим с использованием этого механизма простимулировать строительство 1,5 млн кв. метров жилья. Мы видим большую заинтересованность застройщиков, потому что одно дело, когда сначала строится дом, а потом подтягивается социальная инфраструктура. Продажи жилья идут гораздо лучше. Впереди нас ждут непростые времена, и это хорошая возможность давать дешевые деньги и поддерживать строительную отрасль», — отметил Владимир Якушев.
Использование инфраструктурных облигаций для развития социальной инфраструктуры — уникальный опыт Челябинской области, который может быть вполне масштабирован на всю страну, считает руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.
«Алексей Текслер довольно детально описал эту технологию на Петербургском форуме. Важно, что она получила поддержку федерального центра, профильных министерств, специалистов в сфере девелопмента», — прокомментировал Дмитрий Орлов.