Опыт Челябинской области по выпуску облигаций ДОМ.РФ применят для строек по всей России

Южный Урал стал первым регионом, которому одобрили льготный заем

Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме принял участие в панельной сессии «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и поделился опытом использования этого вида поддержки в Челябинской области. В дискуссии приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как отметил Алексей Текслер, в Челябинской области строительство социальной инфраструктуры отставало от жилищной застройки — жителям новых микрорайонов нужны школы, детсады, дороги. Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ помогают в решении этих социальных задач. В 2021—2024 годах запланировано построить 41 детский сад (из них 9 в прошлом году построили) и 22 школы (в 2021-м ввели в эксплуатацию три штуки). Механизм инфраструктурных облигаций может помочь региону реализовать эти планы.

ЮУ КЖСИ уже одобрили первый транш по инфраструктурному займу ДОМ.РФ — кредитные деньги пойдут на строительство школы и детского сада в загородном квартале «Белый хутор». Сдача объектов планируется в 2023 году. Челябинская область стала первым регионом, который смог реализовать этот механизм.

Также средства по инфраструктурным облигациям планируется использовать еще в двух микрорайонах Челябинской агломерации — в Парковом Премиум и в клубном поселке Твоя Привилегия. Одновременно с домами появятся внутриквартальные инженерные сети, дороги, благоустройство и социальные объекты.

Глава региона в своем выступлении отметил позитивный опыт работы.

«Совместные проекты с ДОМ.РФ в Челябинской области реализуются через областную корпорацию жилищного строительства. Пока напрямую частный бизнес не смог воспользоваться этим инструментом. Я думаю, что по мере наработки опыта такая возможность появится, мы взаимодействуем, естественно, с бизнесом, но наша областная структура занимается строительством соцобъектов в рамках этого инструмента. Я думаю, потенциал будет расти, мы будем подключать и бизнес напрямую, имея в виду существующие гарантии, финансовую составляющую и другое. Я считаю, что это очень востребованный инструмент», — отметил Алексей Текслер.

Как отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев, на Урале регионы подали заявки на реализацию 21 проекта с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Общая сумма запрошенных инвестиций — около 16,5 млрд рублей.

«Мы хотим с использованием этого механизма простимулировать строительство 1,5 млн кв. метров жилья. Мы видим большую заинтересованность застройщиков, потому что одно дело, когда сначала строится дом, а потом подтягивается социальная инфраструктура. Продажи жилья идут гораздо лучше. Впереди нас ждут непростые времена, и это хорошая возможность давать дешевые деньги и поддерживать строительную отрасль», — отметил Владимир Якушев.

Использование инфраструктурных облигаций для развития социальной инфраструктуры — уникальный опыт Челябинской области, который может быть вполне масштабирован на всю страну, считает руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов.

«Алексей Текслер довольно детально описал эту технологию на Петербургском форуме. Важно, что она получила поддержку федерального центра, профильных министерств, специалистов в сфере девелопмента», — прокомментировал Дмитрий Орлов.