«Проконтролируйте, пожалуйста, строительство школ. И распорядитесь открыть в них продленку. Многие родители работают в городе, и забирать первоклассников в 10 утра для нас проблематично», — обратилась к главе региона Семикашева.
Алексей Текслер заверил, что школа в Привилегии находится в высокой степени готовности и должна принять школьников после Нового года. Осталось провести лицензирование. Учебное заведение в Вишневой Горке пока не построено, но проблем с финансированием объекта нет.
«Я обращаю внимание подрядчика и министерства строительства: вы обещали мне и жителям, объект должен заработать 1 сентября», — поручил Алексей Текслер.
Ранее первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова рассказала, где в Челябинске и в Сосновском районе в ближайшие годы построят новые школы.