Алексей Текслер проследит за сроками сдачи школ в Сосновском районе

Новые учебные заведения появятся в Привилегии и Вишневой Горке

Жители поселка Западного под Челябинском обеспокоены соблюдением сроков строительства школ в микрорайонах Привилегия и Вишневая Горка. В среду, 14 декабря, они дозвонились на прямую линию с губернатором региона и попросили Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.

«Проконтролируйте, пожалуйста, строительство школ. И распорядитесь открыть в них продленку. Многие родители работают в городе, и забирать первоклассников в 10 утра для нас проблематично»,

— обратилась к главе региона Семикашева.

Алексей Текслер заверил, что школа в Привилегии находится в высокой степени готовности и должна принять школьников после Нового года. Осталось провести лицензирование. Учебное заведение в Вишневой Горке пока не построено, но проблем с финансированием объекта нет.

«Я обращаю внимание подрядчика и министерства строительства: вы обещали мне и жителям, объект должен заработать 1 сентября»,

— поручил Алексей Текслер.