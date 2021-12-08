В России срок действия ПЦР-теста сократили до 48 часов

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова

Роспотребнадзор сократил действие ПЦР-теста с 72 до 48 часов. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Документ опубликован 7 декабря на официальном сайте правовой информации.

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19», — говорится в документе.

Постановление вступает в силу сегодня, 8 декабря.

Как ранее поясняла Анна Попова, такие меры связаны с особенностями нового штамма «омикрон», то есть его повышенной заразностью и потенциальной способностью вызывать более быстрый ответ организма.

6 декабря в России обнаружили два случая заражения новым штаммом коронавируса. Болезнь выявили у двух вернувшихся из ЮАР россиян.

Подробнее об «омикроне» и о том, как уберечься от заражения этим штаммом, — в материале ИА «Первое областное».