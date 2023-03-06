Новое здание построят для прокуратуры Калининского района Челябинска

В трехэтажном объекте обустроят кабинеты, зал совещаний и архив

Прокуратура Калининского района Челябинска скоро переедет в новое трехэтажное здание. Его построят рядом с нынешним двухэтажным объектом — на проспекте Победы, 136. Начальная цена контракта составляет 73,86 млн рублей, сказано на портале госзакупок. Средства направят из федерального бюджета.

«Участок проектирования располагается вдоль улицы Турбинной и проспекта Победы. Территория благоустроена застройкой (существующее здание прокуратуры, технические сооружения), есть проезды и пешеходные дорожки, озеленение. К существующему зданию прокуратуры проходят сети подземных инженерных коммуникаций. По периметру участка располагается бетонный забор с воротами. Автомобильная дорога с асфальтовым покрытием. Местность вокруг участка обжитая, имеется довольно развитая дорожная сеть грунтовых и асфальтобетонных дорог»,— описывается в техзадании участок будущего строительства.





Новое здание прокуратуры Калининского района будет прямоугольной формы. Площадь — 1,58 тыс. квадратных метров. На первом этаже обустроят пост охраны, гардероб, кабинет приема граждан, туалет для посетителей, кухню для сотрудников прокуратуры, гараж на одну служебную машину.





Второй этаж, куда доступ посетителей будет ограниченным, займут кабинеты заместителей и помощников прокурора, кладовая, архив документов, санузлы для сотрудников. На третьем этаже сделают кабинет прокурора с комнатой отдыха и санузлом, кабинет заместителей прокурора, рабочие кабинеты помощников прокурора, туалеты для сотрудников, зал совещаний на 30 мест, архив секретных документов. Лифты в здании не предусмотрены, между этажами можно будет перемещаться по лестнице.





Подрядчика планируют выбрать 15 марта этого года. К работам победителю аукциона необходимо будет приступить после подписания контракта. Ориентировочно — с 27 марта. Завершить строительство здания нужно до 20 ноября 2024 года.