В прокуратуру Челябинской области за 2022 год поступило 95 тысяч обращений

Надзорное ведомство усиливает работу в интересах детей, участников долевого строительства и принимает меры профилактики коррупционных преступлений

Сегодня, 8 февраля, прокуратура Челябинской области провела расширенное заседание коллегии по итогам работы в 2022 году. В мероприятии принял участие глава региона Алексей Текслер.

В 2022 году прокуратура обработала 95 тысяч обращений граждан.

Взаимодействие прокуратуры с региональными и муниципальными органами привели к следующим результатам: удалось добиться строительства 10 ФАПов, детского сада в Копейске, модернизации 26 медицинских организаций, ликвидирована задолженность по заработной плате на 100 миллионов рублей.

«Сданы 10 долгостроев. Ключи от квартир получили свыше тысячи новоселов. По недостроенным домам дольщикам выплачены денежные компенсации. Введены меры поддержки для детей-сирот. Расселено 98 аварийных домов, 3 тысячи семей улучшили условия. Заблокировано 170 экстремистских сайтов, в том числе содержащих информацию о способах самоубийств. Поддержано гособвинение по 25 тысячам уголовных дел, осуждено около 300 коррупционеров», — сообщил заместитель генерального прокурора РФ Игорь Ткачев.

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию в стране, в 2022 году сохранена стабильная социально-экономическая и общественно-политическая обстановка, предотвращены явления экстремизма и радикализма. Органы прокуратуры эффективно отрабатывают профилактические мероприятия и усилили работу в интересах людей, в том числе по защите законных интересов пожилых граждан и инвалидов, участников долевого жилищного строительства, детей-сирот, пресекали нарушения в сфере здравоохранения, решали проблемы в связи с работой организаций ЖКХ, реализовывали права граждан на льготы и социальные гарантии и многое другое.

«Мы плотно сотрудничаем с органами прокуратуры, это очень важно, особенно сейчас, когда новые вызовы требуют от нас максимально эффективного использования государственных ресурсов, оперативного реагирования на проблемы в стратегических отраслях и традиционного внимания к проблемам наших жителей», — сказал Алексей Текслер.

Прокурор Челябинской области Карен Габриелян обозначил приоритетные задачи для сотрудников надзорного ведомства в 2023 году.

«Одно из приоритетных направлений — защита прав несовершеннолетних: прокуроры принимали меры пресечения нарушений в сфере реализации программ помощи родителям с детьми и выплаты социальных пособий. В прошлом году приобретено 896 квартир для детей-сирот. Важно решать проблемы образования, отдыха и оздоровления детей, предупреждение детских суицидов. Также в приоритете надзорного ведомства — профилактика коррупционных преступлений», — подчеркнул Карен Габриелян.

Алексей Текслер поблагодарил руководство органов прокуратуры за поддержку в решении общих задач. Отметил, что в следующем году благодаря совместным усилиям будет окончательно закрыта тема обманутых дольщиков. Также идет большая работа по теме ветхо-аварийного жилья.