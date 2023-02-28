В Челябинской области после вмешательства прокуратуры нашли деньги на ремонт детсада

Из-за протекающей кровли стены покрылись грибком, а воспитанники постоянно болеют

В Троицком районе нашли 1,6 млн рублей на ремонт аварийной кровли в детском саду села Нижняя Санарка, после того как суд по иску прокуратуры предписал привести здание в порядок к 1 сентября, передает корреспондент ИА «Первое областное». Мамы воспитанников жаловались на течь с потолков и грибок на стенах еще осенью прошлого года, но все это время власти ограничивались «контролем состояния помещений».

О проведении проверки в нижнесанарском детском саду прокуратура Троицкого района сообщила 27 февраля. Поводом для нее стали жалобы родителей, о чем ИА «Первое областное» писало в ноябре 2022 года. По их словам, кровля здания находится в таком плачевном состоянии, что протекает насквозь после мало-мальского дождя или снега. От сырости появился грибок на стенах, а дети постоянно болеют, потому что спят во влажных постелях. Вдобавок воспитатели от страха короткого замыкания не включают свет, отчего рано утром и поздно вечером дети сидят в полутьме.

Прокуратура установила, что крыша здания давно нуждается в ремонте. Кроме того, в помещениях садика проверяющие усмотрели нарушение санитарных и противопожарных правил.

«На проведение капитального ремонта кровли разработан сметный расчет, получено положительное заключение государственной экспертизы, однако денежные средства на проведение ремонта не выделены, контракт на выполнение указанных работ не заключен», — выяснили в ведомстве.

За антисанитарию и нарушение требований пожарной безопасности прокуратура оштрафовала директора нижнесанарского детского сада, а также подала на учреждение в суд с требованием отремонтировать крышу к началу следующего учебного года. Суд иск прокурора удовлетворил.

В администрации Троицкого района корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что деньги на ремонт садика есть — на эти цели предусмотрено 1 млн 562 тыс. рублей.

«В настоящее время идет подготовка документов на аукцион для определения подрядчика работ. В течение текущей недели планируется проведение данного аукциона», — заверили в муниципалитете.