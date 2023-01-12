Алексей Текслер поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником и новосельем

В День работников надзорного органа губернатор открыл новое здание для прокуратур Центрального и Советского районов Челябинска

Губернатор Алексей Текслер и прокурор Челябинской области Карен Габриелян 12 января поздравили работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. После губернатор принял участие в открытии нового здания для прокуратур Центрального и Советского районов Челябинска и природоохранной прокуратуры, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе главы региона.



«Вы, уважаемые коллеги, ежедневно работаете над укреплением правовых основ нашего государства, обеспечиваете законность и правопорядок в регионе. Мы с вами вместе решаем общие масштабные задачи по борьбе с коррупцией, сохранению социальной стабильности и благоприятного делового климата», — обратился к сотрудникам надзорного органа Алексей Текслер.

Глава региона вручил почетные грамоты губернатора председателю совета ветеранов Челябинской областной общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Геннадию Лихачеву и пенсионеру ведомства Василию Белявцеву.

12 января сотрудники двух районных и природоохранной прокуратур Челябинска отметили кроме профессионального праздника еще и новоселье: для них на пересечении улиц Красноармейской и Карла Маркса построено новое четырехэтажное здание на 60 рабочих мест.

«Считаю абсолютно правильным решение задач укрепления материально-технической базы. Это продиктовано требованиями безопасности и спецификой службы. Безусловно, важно обеспечить комфортные условия для сотрудников и заявителей», — подчеркнул Алексей Текслер.