Новое литейно‑кузнечное производство может появиться на «Станкомаше» в Челябинске

Инвестор и власти обсуждают возможность создания предприятия

В Челябинске сегодня, 22 июля, работала делегация Минпромторга РФ во главе с заместителем министра Михаилом Ивановым. Московские гости осмотрели производственные мощности индустриального парка «Станкомаш», сообщает корреспондент ИА «Первое областное». От правительства Челябинской области в экскурсии участвовали вице-губернатор Егор Ковальчук, замминистра промышленности Михаил Кнауб и директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

На большой территории работает несколько разных предприятий — литейный завод «БВК», завод металлоконструкций «СПК-Чимолаи», заводы «Транснефть Нефтяные Насосы», «Современные кузнечные технологии» и «Русские Электрические Двигатели». Вскоре на «Станкомаше» может появиться еще одно производство.





«„Конар“ — суперсовременное производство. Группа компаний выпускает продукцию для нефтегазовой отрасли, судостроения, энергетического машиностроения. На предприятии производят востребованное оборудование. Все отвечает задачам текущего дня — выводу большего числа российской продукции на рынок и замещению освободившихся ниш. Также мы обсудили планы по созданию литейно-кузнечного производства крупных заготовок. Такого в стране нет. Будем вместе с компанией работать над реализацией масштабной задачи. Сейчас мы в стадии технико-экономического обоснования и инвентаризации механизмов поддержки, которые смогут улучшить экономику проекта, чтобы инвестор мог принять решение о его реализации», — отмечает заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов.

Новое литейно-кузнечное производство, создание которого на базе индустриального парка «Станкомаш» еще только обсуждается, сможет выпускать продукцию для нефтегазовой отрасли, энергетического машиностроения, турбиностроения, а также изделия для традиционного машиностроения.





«Надо понимать, что мы не занимаемся турбиностроением, но мы являемся поставщиками литейных заготовок и корпусных деталей для производителей конечного продукта — турбин. Раньше это все закупалось за границей. Сейчас мы освоили компетенции, которые имеют высокие требования к качеству. Технико-экономическое обоснование разрабатывается, оно будет готово в течение полугода. По нему определятся мощность предприятия и объем вложений. Но уже могу сказать, что это будет масштабное производство, которое даст многое не только региону, но и стране, в том числе в части налогообложения, создания рабочих мест», — поясняет исполнительный директор АО «Конар» Тарас Крокос.

Обсудили еще один масштабный проект «Станкомаша», который уже реализуется. В Челябинске идут опытно-конструкторские работы по созданию по заказу Минпромторга насоса для пожаротушения в условиях Северного Ледовитого океана. По словам Тараса Крокоса, это уникальная работа, таких компетенций в России еще нет. Создание насоса субсидируется федеральными властями.





«Компания с прошлого года участвует в программе по созданию оборудования для сжижения природного газа. Ее Минпромторг запустил совместно с крупными заказчиками — „Новатэком“, „Газпромом“ и другими компаниями. „Конар“ реализует проект по созданию пожарного насоса, который используется на заводах по производству СПГ. Общий объем поддержки составит примерно 215 млн рублей. Идет процесс производства, мы в том числе посмотрели, на какой стадии находится этот проект», — поясняет Михаил Иванов.

На предприятиях «Станкомаша» московским гостям показали цеха, оборудование и выпускаемую продукцию. Рассказали о процессе производства лопастей для винтов судов, задвижек и насосов для нефтегазовой промышленности, поковок, втулок и фланцев, металлоконструкций для стадионов и мостов. Показали и лабораторию, где проводится проверка выпускаемой продукции.





После «Станкомаша» гости из Минпромторга посетили Челябинский кузнечно-прессовый завод. Там планируют реализацию сразу нескольких проектов по импортозамещению. С утра же делегация осмотрела предприятия «Интрафит» и «Нефть-сервис» в Миассе, они выпускают оборудование для нефтегазовой промышленности. «Нефть-сервис», отметим, вытеснила с рынка импортные гидравлические ключи для нефтегазовой промышленности. Минпромторг России намерен и дальше наращивать собственные компетенции в сфере нефтесервиса, что создаст устойчивый спрос на продукцию российского машиностроения.