Челябинские предприятия презентовали свои возможности по импортозамещению

Местные компании готовы закрыть потребности бизнеса по всей стране

Аплодисменты на первом Всероссийском форуме по импортозамещению сорвало заявление о том, что челябинское предприятие практически полностью вытеснило с рынка импортные гидравлические ключи для нефтегазовой промышленности. Такие изделия востребованы «Сургутнефтегазом», «Лукойлом, «Газпромнефтью», «Роснефть». Об этом рассказал генеральный директор компании «Нефть-сервис» Михаил Камышев.





«Мы гордимся своими достижениями. Я благодарен региональному правительству за поддержку в развитии производства. Мы полностью заместили рынок гидравлических ключей для капитального ремонта скважин, для бурения. Доля канадского и американского оборудования исчезающе мала. На рынке РФ сегодня только отчаянные энтузиасты готовы покупать ненужное, дорогое американской оборудование, когда есть российский производитель. Иностранные гидроключи не конкурентоспособны по срокам поставок, цене, техническим параметрам. Мы не копировали изделия, а улучшали их. Количество заказов и заказчиков выросло. Мы начинаем экспансию на Ближний Восток, в страны Персидского залива. Нужно расширять производство», — комментирует корреспонденту ИА «Первое областное» Михаил Камышев.

Также руководитель компании отметил, что нужно менять ментальность и мыслить в категориях импортонезависимости, а не импортозамещения. Ведь последнее означает догоняющее развитие. Но в нынешних условиях важно быть именно независимыми от импорта. Вместе с этим Михаил Камышев рассказал, что сейчас до сих пор есть недоверие к российским компетенциям.

О проблемах из-за санкционного давления и путях их решения рассказали представители Челябинского цинкового завода, радиозавода «Полет», ММК, автозавода «Урал», центра облучательных технологий «Эра», компании «Политранс», технопарка «ЗЭМ». Большинство предприятий столкнулись с отказами в поставке продукции, необходимой в производстве, с увеличением сроков поставок из-за рубежа и с существенным ростом стоимости изделий.





«Мы не входим ни в один санкционный список, но столкнулись со многими проблемами. Был вакуум информационный, поставщики просили время на изучение законов своих стран, могут ли работать с нами. Требовали полной предоплаты. Невозможно было оплачивать заказы через санкционные банки. Иностранные подрядчики не могли у нас выполнять монтаж и пусконаладочные работы», — рассказывает коммерческий директор Челябинского цинкового завода Александр Харченко.

Предприятие сменило банки-партнеры, чтобы можно было оплачивать заказы, и договорилось о внесении предоплаты только после прохождения таможни. Завод заменил некоторые комплектующие. Также стал искать альтернативных поставщиков и производителей деталей, которые могли бы по чертежам скопировать необходимое оборудование.

Вызовом и возможностью нынешнюю ситуацию называет генеральный директор компании «Трек» из Миасса Елена Падучина. Предприятие поставляет запчасти для различных машин. Сейчас спрос стал массовым. За деталями обращаются многие дилеры, продающие даже иномарки, и сервисы технического обслуживания. Поставляет компания автокомпоненты и на президентский кортеж «Аурус» — стойки стабилизаторов, рычаги и шарнирные соединения.





«Показательная история — Ростсельмаш. Ростовский завод обратился к нам. Сказали, что у них встанет конвейер, если не будет рулевых наконечников, которые они ранее закупали в Германии. Я собрала свой коллектив и сказала — ребята, если мы это не сделаем, то комбайны не едут хлеб и наши дети будут голодными. Надо всем нам свою страну поднимать. Мы не можем вернуться в пещерный век, нам нужно качество отечественных продуктов. Мы сделали этот рулевой наконечник — получилось красивое, качественное изделие», — поясняет корреспонденту ИА «Первое областное» Елена Падучина.

Компания «Трек» готова поставлять компоненты и Челябинскому цинковому заводу, который рассказывал о своих проблемах. Еще предприятие из Миасса претендует на поставку элементов рулевого управления автозаводу «Урал». Также компания участвует в программе импортозамещения автомобильного и автомоторного института «НАМИ», который теперь вместе с Ростехом владеет «АвтоВАЗом».