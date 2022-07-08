Челябинский кузнечно-прессовый завод представил проекты по импортозамещению

Предприятие закроет потребности страны сразу в нескольких изделиях

Нынешний год для Челябинского кузнечного-прессового завода (ЧКПЗ) — юбилейный. 1 июля предприятие отметило 80-летие. В честь этого промышленники провели экскурсию по цехам для губернатора Челябинской области Алексея Текслера, членов правительства региона, ключевых партнеров и журналистов. Также ЧКПЗ представил свои планы по импортозамещению. Планируется увеличить объемы производства продукции для автомобильного и железнодорожного транспорта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Директор ЧКПЗ Андрей Гартунг показал гостям работу нескольких цехов — кузнечного, колесного, штамповочного и пресс-форм. Он рассказал о процессе создания подшипников, нефтесервисного оборудования, колесных дисков и других деталей.

«Завод появился в непростые годы в Великую Отечественную войну. Все это время работал активно. Я очень рад, что, несмотря на богатую историю, завод живет будущим. Это важно, особенно в нынешнее время. У завода есть стратегия развития на ближайшие 5 лет. Ряд его продукции сегодня очень востребован — они напрямую касаются импортозамещения и даже импортоопережения. Это кассетные подшипники для железнодорожного транспорта, которые в основном производятся за границей. Важно, чтобы такие компетенции были у нас. Всех коллег, руководство и всех работников предприятия поздравляю с этим замечательным событием, с 80-летием! Желаю новых производственных, личных успехов. Уверен, что эти успехи у нас будут», — отмечает губернатор Алексей Текслер.





До конца 2022 года ЧКПЗ планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для прицепной техники — своей под брендом Hartung и сторонней. Это поможет поддержать машиностроение, сделать сферу независимой от импорта. Еще одно направление — выпуск автокомпонентов. ЧКПЗ освоит производство 20 наименований деталей из горячих штамповок. Планируют развивать выпуск колесных дисков для грузовых автомобилей «Урал» и «КамАЗ» новой конструкции и для комбайнов.

«Наш завод давно занимается импортозамещением, специализируется на нем. Мы находимся на стыке металлургии и машиностроения. Такие предприятия, как наше, являются компонентной базой. Заказов в сфере металлообработки для импортозамещения бесчисленное множество. Мы сфокусировались на ключевых, где применяются кузнечные технологии. В первую очередь, это производство ступичных и кассетных подшипников для грузовых автомобилей и вагонов. Мы строим новое производство, в следующем году его запустим», — рассказывает директор ЧКПЗ Андрей Гартунг.





По словам руководителя предприятия, ЧКПЗ нуждается в господдержке, в частности в субсидируемых займах. Заказчики хотят, чтобы ЧКПЗ производил больше продукции в 4 раза. Помощь от государства позволит быстрее нарастить выпуск востребованных комплектующих. Ожидается, что в 2022 году будет произведено на 20% больше изделий.





Сейчас на ЧКПЗ работает более 4400 человек. Планируется увеличить штат на 240 сотрудников из-за увеличения загрузки. Вместе с этим завод намерен все больше использовать роботов — в особо опасных цехах. Оборудование для автоматизации ЧКПЗ делает для себя на дочернем «Заводе роботов». Предприятие находится на той же территории и будет расширять производственные мощности.