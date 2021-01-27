«Важно было победить»: главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин резюмировал матч против «Барыса»

Наставник челябинцев выделил несколько ключевых аспектов в прошедшей игре

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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Барысом». По ходу встречи хозяева площадки сравняли счет, но решающим стал отрезок в 58 секунд во втором периоде, где «черно-белые» забросили две шайбы. По словам Анвара Гатиятулина, по самой игре у него сложилось неоднозначное впечатление.



«В начале матча получилось, во втором периоде тоже, а в третьем отдали инициативу, прижались к своим воротам, дали сопернику пространство и игра переместилась в нашу зону. Сыграли самоотверженно, важно было победить — победили. Готовимся к следующей встрече»,— заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин.

Все 60 минут на поле в воротах «Трактора» провел Иван Федотов, для которого эта игра стала второй подряд в старте. Анвар Гатиятулин объяснил принцип, по которому тренерский штаб выбирает голкипера на матч. Наставник отметил, что это зависит от нескольких факторов.

«Смотрим как сыграли предыдущий матч, также физическое, функциональное и эмоциональное состояние. Тогда и принимаем решение. С этим соперником мы уже играли, проанализировали прошлую встречу, после чего решили, что будет играть Иван Федотов»,— подчеркнул Анвар Гатиятулин.

Напомним, матч «Трактора» и «Барыса» проходил во вторник, 26 января, и закончился победой «Трактора» со счетом 3:2. Счет голам челябинцев открыл Алексей Бывальцев, затем отличились Сергей Калинин и Виталий Кравцов. Отметим, капитан «Трактора», а также защитник Лоуренс Пилут, набрали в матче по два очка.