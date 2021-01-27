В Челябинске сотруднику генподрядчика реконструкции аэропорта вынесли приговор за попытку дачи взятки

Мужчину задержали с поличным

Советский районный суд Челябинска вынес приговор сотруднику участка обособленного подразделения «Челябинск» АО «Центродорстрой». Работник генподрядчика по реконструкции аэропорта имени Курчатова признан виновным в посредничестве во взятке.

В мае 2020 года подчиненный получил 60 тысяч рублей от руководителя и попытался передать деньги должностному лицу Ростехнадзора. Взамен компания должна была получить разрешение на пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию некачественно смонтированных объектов энергообеспечения нового аэропортового комплекса.

«В процессе досудебного производства обвиняемый дал признательные показания и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд назначил виновному два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.