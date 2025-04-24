Челябинцы назвали слова и фразы, которые раздражают их в офисе

На первый взгляд, все они безобидные

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Челябинской области и составила список слов и выражений, которые раздражают челябинцев на работе.

Первую строчку в антирейтинге заняли слова «мэтч» и «смэтчиться», что обозначает процесс поиска совпадений. Они не нравятся трети опрошенных.

На втором месте оказались слова в уменьшительно-ласкательной форме, например «человечек», «задачка». Их ненавидит каждый четвертый участник опроса.

На третьем месте по способности вызывать негатив — слова «засинкаться, синк, синкануться». Специалисты в сфере IT применяют их, чтобы описать процесс синхронизации работы. Эти слова ненавидит почти четверть опрошенных.

Далее идут слова «фидбэк, отфидбэчить», то есть получить обратную связь. А также словечки «вкусный» (если речь не о еде), «услышимся», «токсичный, токс» и «челлендж, челленджить». Их избегает примерно каждый пятый опрошенный.

Слова «апрувить, заапрувить» (то есть что-либо утверждать), «асап» (что означает «как можно скорее») и «кейс» раздражают каждого десятого челябинца. Как и слова «крайний» (в значении «последний»), «чекнуть», «менеджерить» и «пофиксить».

Среди устойчивых фраз самой раздражающей южноуральцы считают «я вас (тебя) услышал». На втором месте «я на колле» и «мы же взрослые люди». Далее в этом списке — «у нас есть консерн», «припарковать вопрос, тему», «ретроградный Меркурий» для объяснения рабочих проблем, «все так делают», «от слова „совсем“» и «выйти из зоны комфорта».

Также южноуральцам не нравятся фразы «надо было вчера», «референсы в аттаче», «бюджета нет», «голосом поговорить» и «чтобы вы понимали».