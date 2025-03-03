Налоговый вычет за поддержку школ предложили ввести для предприятий Челябинской области

Аналогичная мера уже действует для компаний, финансирующих техникумы

Налоговый вычет в Челябинской области могут распространить на предприятия, которые поддерживают школы. С инициативой на заседании Союза промышленников и предпринимателей выступил его президент Виктор Рашников, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Ранее в регионе запустили налоговый вычет для предприятий, финансирующих аккредитованные колледжи и техникумы. Промышленникам возвращают 60% от расходов. Обе эти меры направлены на преодоление кадрового голода в производстве.

«Многие предприятия работают со школами в плане профориентации. Мы изучили опыт, который имеется в нашей области и других регионах. Алексей Текслер поддерживает проект по созданию 200 инженерных классов. Для придания дополнительного импульса профориентационной работе считаем целесообразным расширить действие налогового вычета не только на финансовую поддержку колледжей, но и на школы»,— сказал Виктор Рашников.

Он отметил, что успешно развивается сотрудничество с учреждениями профессионального образования. Внимания требует вопрос сохранения преподавательского состава. Отток педагогов ведет к снижению качества обучения.

«Работодатели готовы софинансировать зарплату преподавателям. Для этого СПП предлагает расширить действие налогового вычета не только на имущество, но и на текущие расходы образовательных учреждений»,— отметил президент регионального Союза промышленников и предпринимателей.

Для мотивации преподавателей предложено учредить конкурс «Лучший учитель» на призы СПП по направлениям «физика», «математика», «химия». Итоги планируют подвести к концу нынешнего учебного года. Виктор Рашников высказал надежду на поддержку министерства образования Челябинской области.

Также на первом в 2025 году заседании СПП региона предложили учитывать мнение работодателей по роду войск и военно-ученой специальности для выпускников программы «Профессионалитет». Это поможет сохранить навыки у ребят. На федеральном уровне обсуждается инициатива по отсрочке отучившихся в рамках этого проекта от военной службы. В Челябинской области большая часть из 17 кластеров «Профессионалитета» создана при поддержке членов Союза промышленников и предпринимателей.