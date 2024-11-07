В 2025 году в России запустят инвестиционный налоговый вычет

Это еще один механизм поддержки компаний

В первый день II Русского экономического форума глава РСПП сообщил о запуске инвестиционного налогового вычета, обсудили взаимодействие власти и бизнеса, а также рассказали о формировании новой структуры экономики в стране.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал, что бизнес имеет возможность оценивать последствия тех решений, которые планируются принять. В качестве примера он представил федеральный инвестиционный налоговый вычет. Это еще один механизм поддержки вложений для инвестирующих компаний, который будет запущен в 2025 году.





«Нам хотелось бы, чтобы механизм поддержки был более продвинутым. Мы договорились, что в 2025 году мы пилотируем этот механизм, и по итогам года будем его донастраивать»,— сообщил глава РСПП.

Александр Шохин объяснил, как отечественный бизнес занял ниши, которые освободились после ухода иностранных компаний. Чтобы достроить цепочки поставок, изменить поставщиков, включиться в новые технологические и бытовые связи потребовались большие вложения. По словам спикера, произошел процесс серьезной структурной перестройки.

«Это не только вклад в экономический рост, но и формирование новой структуры экономики, которая основана на высокотехнологичном импортозамещении»,— сказал Александр Шохин.

Глава РСПП отметил, что важным фактором в этом процессе является взаимодействие крупного, среднего и малого предпринимательства. Высокотехнологичное импортозамещение происходит по так называемой цепочке.

«Мы хотим, чтобы как можно больше решений принималось в диалоге бизнеса и власти. Мы этот диалог активно продвигаем на таких формализованных площадках. Есть механизм оценки регулирующего воздействия проектов, законов и иных нормативных актов, как федеральных, так и региональных»,— сказал Александр Шохин.

Ранее мы писали о новом федеральном проекте промышленного наставничества, который анонсировал председатель межрегионального Клуба молодых промышленников Антон Ковалев. Проект будет запущен 1 февраля 2025 года.

«Крупный бизнес не только адаптировался, также он влияет на технологические процессы, технологический суверенитет, на экономический рост. И делает это он благодаря эффективным механизмам взаимодействия с властью», — подытожил Александр Шохин.