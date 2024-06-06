Алексей Текслер заявил на ПМЭФ‑2024 о соблюдении баланса интересов в изменении налоговой системы

Губернатор Челябинской области выступил на профильной сессии

Баланс интересов в изменении налоговой системы соблюден, заявил Алексей Текслер на панельной сессии «Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность». Она прошла в рамках Петербургского международного экономического форума — 2024. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





В обсуждении темы участвовали министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, президент «Опоры России» Александр Калинин.





«Если раньше мы обсуждали принципы, на которых должно строиться совершенствование, то в понедельник правительство внесло в Госдуму бюджетный пакет. Одним из законопроектов в нем является законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Сегодня для дискуссии мы собрали участников, которые принимали участие в разработке рекомендаций, данных правительству. Мы оценим, насколько эти рекомендации учтены в проекте», — отметил в начале сессии Андрей Макаров.





Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам адресовал первый вопрос губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он является руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Андрей Макаров спросил про соблюдение принципа сбалансированности в новом проекте и учитываются ли интересы бюджета и бизнеса, регионов и федерального центра, общества и государства. Алексей Текслер выразил мнение, что баланс интересов в трансформации налоговой системы удалось соблюсти.

«Сбалансированность — самая сложная задача. Нужно увязать все новации и при этом соблюсти баланс между интересами граждан, бизнеса, государства. Первое, о чем мы договаривались, точно удалось. Налоговый пакет увязан с бюджетным пакетом, так как перераспределение эффектов — это ключевой вопрос, связанный со сбалансированностью. Сегодня те дополнительные доходы, которые федеральный бюджет будет собирать, перераспределятся в пользу регионов», — пояснил губернатор.





Глава региона поблагодарил Минфин России за принятые решения. В том числе за установление параметров софинансирования расходов регионов из федерального бюджета на шесть лет, включая реализацию нацпроектов. Министерство предложило сохранить существующий принцип — субсидии на национальные проекты продолжат предоставлять из расчета 95 на 5.

«Это ключевое, значимое решение для регионов, которое означает, что деньги, которые будут собраны, пойдут в регионы на реализацию нацпроектов», — подчеркнул Алексей Текслер.





Губернатор затронул и вопрос инвестиционного стимулирования бизнеса, отметив, что для активно инвестирующих компаний налоговый вычет должен быть реальным стимулом и мотивацией.