Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с письмами от налоговой

Неизвестные просят перейти по ссылке и предоставить декларацию

Банк России сообщил, что в стране набирает популярность новая схема обмана. На электронные адреса россиян могут приходить письма якобы от Федеральной налоговой службы с требованием предоставить декларацию. В письме якобы налоговики просят пользователя перейти по ссылке и загрузить документ на специальном сайте, сообщили в пресс-службе МВД России.

«В случае если доверчивый пользователь перейдет по представленной ссылке, перед ним откроется фишинговый сайт, на котором система потребует ввести достаточно большой перечень персональных данных и реквизиты банковской карты, в частности, ее номер, имя и фамилию владельца, трехзначный код на обороте»,— рассказали в ведомстве.

После получения всех данных мошенники опустошат банковские счета пользователей, а также смогут использовать их данные для реализации других схем обмана.

В МВД России напомнили, что Федеральная налоговая служба не рассылает электронные письма с требованиями о предоставлении деклараций.