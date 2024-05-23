Реформа налоговой системы страны позволит повысить социальные выплаты

Изменения анонсировал министр финансов Антон Силуанов

На парламентских слушаниях в Госдуме глава Минфина Антон Силуанов озвучил предложения по модернизации налогового законодательства страны.

Трансформация ожидается по трем направлениям: сборы с граждан, взносы бизнеса и перераспределение средств между регионами. При этом ставка НДС повышаться не будет, чтобы не разгонялась инфляция.

«Налог на добавленную стоимость не изменится, а это все-таки основной налог, влияющий на ценообразование. Изменения коснутся НДФЛ, налога на прибыль, скорее всего, и налога на добычу полезных ископаемых. Уже, видимо, пришло время менять подходы к ставкам на НДПИ», — говорит вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России», председатель комитета по экономической политике и предпринимательству ЗСО Челябинской области Евгений Илле.

Антон Силуанов также отметил, что изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства граждан. А семьи с двумя и более детьми должны остаться в выигрыше.

«Мы говорим о необходимости прогрессивного налогообложения, когда те, кто получает большие доходы, и налоги платят в большем объеме. Нам необходимо сохранять и поддерживать определенный уровень социальных гарантий и инфраструктуру, на что требуются деньги», — говорит председатель комиссии Общественной палаты региона по экономике Алексей Ларин.

Доходы, вырученные от изменения налоговой системы, направят на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, на модернизацию социальной инфраструктуры.

Также будут расширены налоговые механизмы поддержки инвестиций в высокотехнологичные проекты.

«Сейчас предприниматели вынуждены заниматься оптимизацией, дроблением бизнеса. После модернизации налогового законодательства предприниматель уже не пойдет на это. Очень хорошо, что правительство сейчас обратило внимание на эту проблему», — отметила исполнительный директор миасского отделения «Опоры России» Валерия Пантелеева.

Необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.