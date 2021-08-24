На Южном Урале появится «единое окно» для предоставления господдержки инвесторам

Минэконом области объединяет работу нескольких ведомственных комиссий для удобства бизнеса

Оптимизация процессов работы с инвесторами в Челябинской области проводится в рамках областного проекта «Эффективный регион» в соответствии с принципами бережливого производства, сообщили в Минэкономразвития региона. В настоящее время при министерстве действует две комиссии, одна из которых рассматривает вопросы включения инвестиционных инициатив в перечень региональных проектов, другая — в перечень приоритетных проектов с целью дальнейшего определения возможных мер господдержки, льгот по налогам на имущество и прибыль. При этом коллегиальные органы комиссий практически идентичны. К их функционалу с июля 2021 года добавилась необходимость распределения инвестпроектов региона, имеющих право на получение инвестиционного налогового кредита.

«Для повышения эффективности процессов государственного управления возникла необходимость объединить существующие комиссии, что позволит значительно сократить число заседаний по рассмотрению инвестпроектов и сэкономить время на их подготовку как для органов власти и институтов развития, так и для членов коллегиальных органов. Им направлено официальное предложение войти в состав объединенной комиссии», — сообщила пресс-секретарь Минэкономразвития Челябинской области Александра Благинина.

В дальнейшем планируется оптимизировать работу информационной системы управления инвестпроектами области, созданную в 2020 году. Планируется, что персональный доступ в систему получат предприниматели, которые смогут отслеживать стадию рассмотрения своего инвестпроекта, график заседаний комиссии и необходимые к реализации процедуры, задавать вопросы. В планах — запуск мобильной версии системы.