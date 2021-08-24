В Челябинской области женщина утонула на озере Сугояк

Спасатели второй день ищут пропавшего человека

На озере Сугояк в Красноармейском районе 58-летняя женщина пропала из виду и не вернулась на берег после заплыва. С воскресенья, 22 августа, ведут поиски утонувшей. Об этом сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

По словам очевидцев, женщина была в хорошей физической форме и ранее не раз переплывала озеро, преодолевая около двух километров.

«На сегодняшний день обследовано 6 км береговой линии и участок озера, указанный очевидцами. Поиск ведется пешим ходом по берегу и на акватории с лодок при помощи картплоттера и „кошек“», — рассказали в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Жителям региона рекомендуют снижать физические нагрузки в жару. Уделяйте особое внимание своему здоровью. Особенно высокие температуры опасны для детей, а также взрослых и пожилых людей с хроническими заболеваниями.